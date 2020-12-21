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Самую длинную ночь года показали из космоса

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С помощью спутниковых снимков вы можете наблюдать последнее солнцестояние 2020 года.
Момент солнцестояния
Момент солнцестояния
NASA

21 декабря прошло зимнее солнцестояние в Северном полушарии - самый короткий день (и самая длинная ночь) в году. Событие, которое также знаменует начало астрономического лета в Южном полушарии, вызвано наклоном оси Земли и движением планеты, когда она вращается вокруг Солнца в центре нашей Солнечной системы.

Земля вращается вокруг своей оси под углом 23,5 градуса. Северное и Южное полушария нашей планеты сменяются солнечным светом, меняя места в зависимости от времени года. Итак, в день зимнего солнцестояния северное полушарие планеты повернуто так далеко от Солнца, как и всегда.

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А спутники, вращающиеся вокруг Земли, дают нам уникальное представление о том, как выглядит это событие из космоса.

На изображении, полученном Meteosat, набором геостационарных метеорологических спутников, эксплуатируемых Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), вы можете увидеть вращающуюся планету за несколько часов до наступления солнцестояния. На снимке показана Центральная Европа незадолго до восхода Солнца, когда Земля приближается к солнцестоянию, которое произошло 12:02 по Киеву.

За две минуты до солнцестояния
За две минуты до солнцестояния
NASA

Точно так же спутник GOES East (GOES-16) Национального управления океанических и атмосферных исследований, который отслеживает Землю из космоса, зафиксировал дату солнцестояния. На этом изображении вы можете увидеть Землю из космоса ровно в 12:00 по Киеву, всего за две минуты до официального зимнего солнцестояния.

NOAA также опубликовало потрясающую замедленную съемку Земли от солнцестояния до солнцестояния, охватывающую шестимесячный период в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Юпитер и Сатурн сольются в Вифлеемскую звезду.

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Теги: 21 декабря, солнцестояние, астрономия
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