Соединение Юпитера с Сатурном: Как увидеть рождественскую звезду

Вечером 21 декабря две планеты будут максимально близкими на небе.

Сегодня вечером звездочеты всего мира увидят событие, которое в среднем происходит раз в 19,6 лет. 21 декабря в день зимнего солнцестояния Юпитер и Сатурн появятся в одном и том же месте на ночном небе в событии, которое называется великим соединением.

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Эти два газовых гиганта нашей Солнечной системы, которые обычно достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом даже из загрязненного светом сердца города, выровняются, если смотреть с Земли, чтобы выглядеть как одна чрезвычайно яркая планета. В этом году пара будет находиться на расстоянии всего 0,1 градуса друг от друга на небе, что станет самым близким подобным событием с 1623 года. Для справки, диаметр полной луны в небе составляет около 0,5 градуса, как мы видим ее с Земли. В следующий раз эти планеты будут видны так близко друг к другу в ночном небе в 2080 году.

Юпитер и Сатурн - самые далекие из планет, которые можно легко увидеть невооруженным глазом. Уран виден таким образом только в особенно темном небе, и вам всегда понадобится бинокль или телескоп, чтобы увидеть Нептун.

Поскольку Юпитер и Сатурн находятся дальше всего от Солнца из всех планет, видимых невооруженным глазом, они вращаются медленнее всего. Сатурну требуется почти 30 лет, чтобы сделать круг вокруг Солнца, в то время как Юпитеру требуется около 12. Вот почему соединения между ними являются самыми редкими из соединений между всеми легко видимыми планетами.

Можно увидеть и спутники планет NASA

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Хотя само мероприятие состоится 21 декабря, планеты будут находиться близко в небе в дни, предшествующие ему, и после него. Чтобы увидеть соединение, смотрите на юго-запад, как только солнце садится, и найдите самое яркое, что вы можете увидеть. Поскольку время совпадает с зимним солнцестоянием, самым коротким днем ​​в году в северном полушарии, закат будет ранним. Юпитер и Сатурн будут низко в небе и быстро зайдут, поэтому убедитесь, что у вас есть хороший вид на западный горизонт, чтобы их поймать.

Если у вас есть под рукой бинокль, они будут видны как отдельные планеты. Сатурн будет выше и левее Юпитера.

Но если ваш бинокль достаточно мощный, с минимальным увеличением в семь, вы даже можете увидеть четыре галилеевых спутника Юпитера. В северном полушарии два из них, Каллисто и Ганимед, будут слева от Юпитера. Справа от Юпитера, гораздо ближе к планете, можно было увидеть Ио и Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что