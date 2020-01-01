Интересный факт дня: Кенгуру научились просить помощи у людей

Такое же поведение есть у собак.

Кенгуру в зоопарках и заповедниках используют язык тела, чтобы просить людей о помощи, во многом как лошади и собаки, что говорит о том, что даже дикие животные могут научиться общаться с людьми, просто находясь рядом с ними.

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Это опровергает предыдущие теории о том, что способность животных общаться с людьми возникла в результате одомашнивания, говорит Алан Макэллиготт из Городского университета Гонконга.

Пятьдесят миллионов кенгуру - семейство животных, которые никогда не были одомашнены, - свободно бродят группами по всей Австралии . Они настолько распространены, что являются "эквивалентом оленей в Европе", - говорит Макэллиготт. Однако тысячи этих сумчатых живут в зоопарках, парках и заповедниках в образовательных или защитных целях.

Макэллиготт и его коллеги изучили 16 кенгуру трех разных подвидов, обитающих в неволе в Австралии. Используя методы, аналогичные тем, которые использовались в предыдущих исследованиях на лошадях, собаках и козах, ученые сначала научили кенгуру находить вкусное угощение - кусочки моркови, кукурузы или сладкого картофеля - в небольшой коробке. Затем они закрыли ящик таким образом, чтобы кенгуру не смогли его открыть, и наблюдали за реакцией животных.

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Как и их домашние собратья в более ранних экспериментах, кенгуру постоянно обращались за помощью к ближайшему человеку.

"Они смотрели мне прямо в лицо, как собака или коза, и снова смотрели на коробку, а некоторые даже подходили и царапали мне колено, как собака, привлекая внимание", - говорит Макэллиготт. По его словам, это происходило во многих подвидах, от типично "дружелюбных" западных серых кенгуру (Macropus fuliginosus fuliginosus) до более "пугливых" восточных серых кенгуру (Macropus giganteus) и красных кенгуру (Macropus rufus).

"Я был действительно шокирован", - говорит Макэллиготт, имея в виду два менее послушных вида. "Я даже не думал, что мы пройдем с ними протокол обучения".

Хотя мало что известно о социальном поведении и познании кенгуру, вполне возможно, что жизнь в социальных группах делает их более склонными обращаться за помощью даже к кому-то за пределами своего вида, говорит он.

Будет ли это означать, что все дикие животные, живущие в социальных группах, будут просить людей о помощи, если они были знакомы с ними, еще предстоит выяснить, - говорит Макэллиготт.

Напомним, ранее сообщалось, что мозг заставляет нас верить в привидений.