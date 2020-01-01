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Земля оказалась ближе к глобальному потеплению, чем мы думали

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Климатологи ранее не учитывали многие параметры.
Ученые не учитывали данные некоторых регионов Антарктиды
Ученые не учитывали данные некоторых регионов Антарктиды
freepik.com

Глобальные выбросы углерода, возможно, нагрели Землю на 18 процентов больше, чем считалось ранее, что повысило вероятность того, что у мира будет меньше времени, чем ожидалось, для достижения целей Парижского соглашения и предотвращения катастрофического изменения климата.

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Считается, что после промышленной революции средняя глобальная температура поднялась примерно на 1,07 ° C по сравнению с предыдущей оценкой в ​​0,91 ° C. Это обновление объединяет все три набора ключевых данных о температуре в мире, предполагая, что истинное повышение температуры находится на верхнем пределе предыдущих диапазонов.

Это означает, что у правительств может быть меньше времени на сокращение выбросов углерода, чтобы удержать повышение температуры до 1,5 ° C или 2 ° C в соответствии с Парижским договором, и текущие оценки будущего потепления также могут повыситься.

"Изменение климата не стало внезапно хуже. Это просто наша оценка того, насколько произошло потепление, изменилась", - говорит Тим ​​Осборн из Университета Восточной Англии, Великобритания, который опубликовал вместе с коллегами из Метеорологического бюро документ о пятом обновлении данных, известном как Hadley Center Climatic. Температура исследуемой единицы (HadCRUT5).

Увеличение на 18 процентов является самым большим за годы пересмотра HadCRUT, но приводит его примерно в соответствие с двумя другими основными наборами данных, используемыми для отслеживания глобальной температуры, которыми управляют американские агентства NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

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Примечательно, насколько близко эти три независимых набора данных теперь похожи друг на друга, говорит Кейт Марвел из Колумбийского университета в Нью-Йорке, которая не участвовала в работе Осборна.

По словам климатологов, изменение было запоздалым. "Честно говоря, многие из нас давно осознали, что набор данных HadCRUT недооценивает потепление", - говорит Майкл Манн из Университета штата Пенсильвания.

Есть две основные причины повышения температуры на 0,16 ° C в прошлом потеплении. Самым большим изменением было то, как команда HadCRUT смотрела на температуру поверхности моря, в частности, на то, как ее измеряли корабли, измеряющие температуру морской воды в своих машинных отделениях.

Другой заключается в том, что пробелы в охвате набором данных Арктики, которая нагревается в два-три раза быстрее, чем в среднем в мире, были заполнены. Ранее квадраты сетки для региона оставались пустыми, если не было данных наблюдений. - теперь они оцениваются по данным с близлежащих площадей.

Новое исследование может эффективно сократить мировой углеродный бюджет, количество, которое может быть выброшено без нарушения целевых температур. Группа экспертов по климату ООН, IPCC, заявила в 2018 году, что глобальные выбросы должны сократиться примерно вдвое к 2030 году и достичь нулевого значения к 2050 году, чтобы с вероятностью в две трети оставались ниже 1,5 ° C.

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Пока рано говорить, насколько сегодняшнее обновление может изменить эту временную шкалу. "МГЭИК переоценила доступный углеродный бюджет из-за того, что выборы, как правило, недооценивают потепление, которое мы уже пережили. Это, конечно, означает, что нам предстоит еще много работы, чтобы предотвратить опасное потепление", - говорит Манн.

Другое последствие более  сильного потепления - это некоторые оценки чувствительности климата - насколько сильно нагреется мир на основе удвоения атмосферного углекислого газа - немного увеличится, говорит Осборн.

В конечном счете, пересмотр HadCRUT не сильно меняет нашу ситуацию, сказали исследователи New Scientist, поскольку правительства и ученые полагаются на более чем один из основных наборов данных о температуре. "Ничто из этого не меняет общей картины: земной шар нагревается, и это связано с деятельностью человека", - говорит Гэвин Шмидт из Института космических исследований имени Годдарда NASA.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу века на Земле будет 187 миллионов экологических беженцев.

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Теги: климат, глобальное потепление
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