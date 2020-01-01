Земля оказалась ближе к глобальному потеплению, чем мы думали

Климатологи ранее не учитывали многие параметры.

Глобальные выбросы углерода, возможно, нагрели Землю на 18 процентов больше, чем считалось ранее, что повысило вероятность того, что у мира будет меньше времени, чем ожидалось, для достижения целей Парижского соглашения и предотвращения катастрофического изменения климата.

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Считается, что после промышленной революции средняя глобальная температура поднялась примерно на 1,07 ° C по сравнению с предыдущей оценкой в ​​0,91 ° C. Это обновление объединяет все три набора ключевых данных о температуре в мире, предполагая, что истинное повышение температуры находится на верхнем пределе предыдущих диапазонов.

Это означает, что у правительств может быть меньше времени на сокращение выбросов углерода, чтобы удержать повышение температуры до 1,5 ° C или 2 ° C в соответствии с Парижским договором, и текущие оценки будущего потепления также могут повыситься.

"Изменение климата не стало внезапно хуже. Это просто наша оценка того, насколько произошло потепление, изменилась", - говорит Тим ​​Осборн из Университета Восточной Англии, Великобритания, который опубликовал вместе с коллегами из Метеорологического бюро документ о пятом обновлении данных, известном как Hadley Center Climatic. Температура исследуемой единицы (HadCRUT5).

Увеличение на 18 процентов является самым большим за годы пересмотра HadCRUT, но приводит его примерно в соответствие с двумя другими основными наборами данных, используемыми для отслеживания глобальной температуры, которыми управляют американские агентства NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

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Примечательно, насколько близко эти три независимых набора данных теперь похожи друг на друга, говорит Кейт Марвел из Колумбийского университета в Нью-Йорке, которая не участвовала в работе Осборна.

По словам климатологов, изменение было запоздалым. "Честно говоря, многие из нас давно осознали, что набор данных HadCRUT недооценивает потепление", - говорит Майкл Манн из Университета штата Пенсильвания.

Есть две основные причины повышения температуры на 0,16 ° C в прошлом потеплении. Самым большим изменением было то, как команда HadCRUT смотрела на температуру поверхности моря, в частности, на то, как ее измеряли корабли, измеряющие температуру морской воды в своих машинных отделениях.

Другой заключается в том, что пробелы в охвате набором данных Арктики, которая нагревается в два-три раза быстрее, чем в среднем в мире, были заполнены. Ранее квадраты сетки для региона оставались пустыми, если не было данных наблюдений. - теперь они оцениваются по данным с близлежащих площадей.

Новое исследование может эффективно сократить мировой углеродный бюджет, количество, которое может быть выброшено без нарушения целевых температур. Группа экспертов по климату ООН, IPCC, заявила в 2018 году, что глобальные выбросы должны сократиться примерно вдвое к 2030 году и достичь нулевого значения к 2050 году, чтобы с вероятностью в две трети оставались ниже 1,5 ° C.

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Пока рано говорить, насколько сегодняшнее обновление может изменить эту временную шкалу. "МГЭИК переоценила доступный углеродный бюджет из-за того, что выборы, как правило, недооценивают потепление, которое мы уже пережили. Это, конечно, означает, что нам предстоит еще много работы, чтобы предотвратить опасное потепление", - говорит Манн.

Другое последствие более сильного потепления - это некоторые оценки чувствительности климата - насколько сильно нагреется мир на основе удвоения атмосферного углекислого газа - немного увеличится, говорит Осборн.

В конечном счете, пересмотр HadCRUT не сильно меняет нашу ситуацию, сказали исследователи New Scientist, поскольку правительства и ученые полагаются на более чем один из основных наборов данных о температуре. "Ничто из этого не меняет общей картины: земной шар нагревается, и это связано с деятельностью человека", - говорит Гэвин Шмидт из Института космических исследований имени Годдарда NASA.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу века на Земле будет 187 миллионов экологических беженцев.