В космосе разглядели самую гигантскую межгалактическую нить

Ее длина - 50 млн световых лет.

Необычайно длинные нити горячего газа, известные как межгалактические нити, соединяют и окружают галактики и скопления галактик по всему космосу - и ученые только что обнаружили самую длинную из них.

Межгалактические волокна составляют космическую паутину, простирающуюся через наблюдаемую Вселенную. Внутри этой структуры галактики расположены в виде паутины, соединены и окружены этими волокнами.

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Согласно предыдущим исследованиям, после того, как Большой взрыв дал толчок развитию нашей Вселенной 13,8 миллиарда лет назад, большая часть водородного газа, из которого состоит известная материя Вселенной, распалась на слои, которые далее распались на длинные извилистые нити.

Теперь ученые под руководством исследователей из Боннского университета в Германии наблюдали самую длинную нить накала из когда-либо найденных. Согласно заявлению Боннского университета, газовая нить простирается на поразительные 50 миллионов световых лет, а ее структура соответствует предсказаниям, сделанным с помощью компьютерного моделирования .

"Согласно расчетам, более половины всей барионной материи в нашей Вселенной содержится в этих волокнах - это форма материи, из которой состоят звезды и планеты, как и мы сами", - говорит ведущий автор исследования Томас Райприх, профессор Институт астрономии Аргеландера при Боннском университете заявил в том же заявлении.

Справа - изображение eROSITA, слева - компьютерное моделирование для сравнения. NASA

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Поскольку нити растягиваются так далеко, частицы, из которых они состоят, сильно разбросаны, что делает их чрезвычайно трудными для обнаружения. Однако Рейприх и его коллеги смогли впервые сделать газ полностью видимым с помощью космического телескопа eROSITA, рентгеновского телескопа, созданного Институтом внеземной физики Макса Планка в Германии, говорится в заявлении.

"У eROSITA есть очень чувствительные детекторы того типа рентгеновского излучения, которое исходит от газа в нитях", - сказал Райприх о наблюдениях. "Он также имеет большое поле зрения - как широкоугольный объектив, он захватывает относительно большую часть неба за одно измерение и с очень высоким разрешением". Эти аспекты космического телескопа позволяют исследователям делать подробные изображения огромных объектов, таких как волокна, и делать это относительно быстро.

Команда изучила Abell 3391/95 - систему из трех скоплений галактик в 700 миллионах световых лет от Земли. На изображениях, сделанных с помощью eROSITA, показаны скопления и отдельные галактики, покрывающие систему, но, что, возможно, еще более удивительно, они показывают усики, которые соединяют галактики и скопления, а весь филамент простирается на 50 миллионов световых лет.

Однако, хотя это самая длинная нить накала, которую когда-либо наблюдали, исследователи полагают, что она может быть даже длиннее, чем участок, видимый на изображениях, согласно заявлению.

"Мы сравнили наши наблюдения с результатами моделирования, реконструирующего эволюцию Вселенной", - сказал Райприх. "Изображения eROSITA поразительно похожи на компьютерную графику. Это говорит о том, что широко принятая стандартная модель эволюции Вселенной верна".

Напомним, ранее сообщалось, что найдена недостающая треть Вселенной.