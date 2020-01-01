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Захватывающие подводные фото показали скрытую жизнь горбатых китов

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Австралийский фотограф запечатлел горбачей и собрал их в очаровательную книгу.
Киты-горбачи
Киты-горбачи
zmescience.com

Горбатые киты (Megaptera novaeangliae) - одни из самых харизматичных существ в мире благодаря их частым воздушным акробатическим представлениям и тщательно продуманным песням. Каждый год эти нежные гиганты мигрируют со своих летних мест нагула в места зимнего размножения,.

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Сиднейский фотограф Джем Крессвелл провел так много времени в южной части Тихого океана с этими горбатыми китами, что он легко мог сойти за одного из их детенышей.

В течение четырех лет с 2014 по 2018 год Крессвелл сделал бесчисленное количество снимков горбатых китов и их детенышей у побережья Тонги, запечатлевая величественных морских существ в невиданных ранее позах. Его вторжения в тайную жизнь горбачей были задокументированы в 220-страничной фотокниге под названием "Гиганты".

"Я вырос, исследуя суровую пустынную береговую линию Большой Австралийской бухты, занимаясь серфингом, дайвингом и кемпингом с друзьями. Это чувство бегства и свободы выросло в моей любви к океану. Под поверхностью кажется, что вы попадаете в другой мир, это такой мультисенсорный опыт, и всегда есть что посмотреть. Сначала мне это показалось довольно пугающим, но теперь я в восторге от того, что живет внизу", - сказал Крессвелл.

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"Сейчас я живу на восточном побережье Австралии, где каждый год проходят многочисленные киты, мигрирующие в более теплые районы нерестилищ Тихого океана. Изначально меня привлекли горбатые киты из-за их мягкого характера, огромных размеров и ощущения незначительности в их присутствии. Я начал этот проект с целью создания портретных изображений горбатого кита при зрительном контакте с камерой на линзах, которые я обычно использую в студии для фотографирования портрета человека. Я хотел попытаться передать выразительные эмоции и индивидуальность этих нежных гигантов".

Напомним, ранее сообщалось, что возле Японии нашли новый вид китов.

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Теги: киты, фото
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