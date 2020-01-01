Слияние планет: В понедельник на небе засияет Вифлеемская звезда
21 декабря 2020 года пути Юпитера и Сатурна пересекутся в ночном небе, и на короткое время они будут сиять вместе как одно целое. Хотя подобные планетные соединения не являются повседневными явлениями, они также не являются особенно редкими.
В этом году союз отличается как минимум по двум причинам. Первый - это степень выравнивания двух планет. Эксперты предсказывают, что во время этого соединения они будут казаться ближе. Последний раз такое соединение было 800 лет назад.
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Но второй фактор, который привлек внимание к этому событию, заключается в том, что оно произойдет во время зимнего солнцестояния, как раз перед рождественскими праздниками. Выбор времени привел к предположениям, может ли это быть тем же астрономическим событием, которое, как сообщает Библия, привело мудрецов к Иосифу, Марии и новорожденному Иисусу - Вифлеемской звезде.
Исследователи раннехристианской литературы считают, что грядущее соединение планет, вероятно, не является легендарной Вифлеемской звездой. Библейская история звезды призвана передать теологические, а не исторические или астрономические истины.
История звезды давно восхищает читателей, как древних, так и современных. В Новом Завете она встречается только в Евангелии от Матфея, повествовании о жизни Иисуса в первом веке, которое начинается с истории его рождения.
В этом рассказе мудрецы прибывают в Иерусалим и говорят Ироду, царю Иудеи: "Где ребенок, родившийся царем Иудейским? Ибо мы наблюдали его звезду на восходе и пришли поклониться ему". Затем звезда приводит их в Вифлеем и останавливается над домом Иисуса и его семьи.
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Многие читали эту историю с предположением, что Матфей, должно быть, имел в виду реальное астрономическое событие, которое произошло примерно во время рождения Иисуса. Астроном Майкл Р. Мольнар, например, утверждал, что Вифлеемская звезда была затмением Юпитера в созвездии Овена.
Есть как минимум две проблемы, связанные с тем, чтобы связать конкретное событие со звездой Матфея. Во-первых, ученые не могут точно сказать, когда родился Иисус. Традиционная дата его рождения может отличаться на шесть лет.
Во-вторых, измеримые, предсказуемые астрономические события происходят с относительной частотой. Таким образом, поиски выяснения того, какое событие имел в виду Матфей, если оно вообще есть, является сложным.
Представления о звезде
Теория о том, что соединение Юпитера и Сатурна может быть Вифлеемской звездой, не нова. Она была предложена в начале 17 века немецким астрономом и математиком Иоганном Кеплером. Кеплер утверждал, что это же соединение планет примерно в 6 г. до н.э. могло послужить источником вдохновения для рассказа Матфея о звезде.
Кеплер был не первым, кто предположил, что Вифлеемская звезда могла быть узнаваемым астрономическим событием. За четыреста лет до Кеплера, между 1303 и 1305 годами, итальянский художник Джотто изобразил звезду в виде кометы на стенах капеллы Скровеньи в Падуе, Италия.
Ученые предположили, что Джотто сделал это как дань уважения комете Галлея, которая, как определили астрономы, была видна в 1301 году во время одного из ее регулярных полетов мимо Земли. Астрономы также определили, что комета Галлея прошла мимо Земли примерно в 12 г. до н.э., за пять-десять лет до того, как большинство ученых заявят, что родился Иисус. Возможно, Джотто считал, что Матфей ссылается на комету Галлея в своей истории о звезде.
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Попытки выяснить личность звезды Матфея часто бывают творческими и проницательными, но я бы сказал, что они также ошибочны.
Звезда в рассказе может не быть "нормальным" природным явлением, и Матфей предполагает то же самое в том, как он описывает это. Матфей говорит, что мудрецы приходят в Иерусалим "с Востока". Затем звезда ведет их в Вифлеем, к югу от Иерусалима. Поэтому звезда резко поворачивает налево. И астрономы согласятся, что звезды не делают крутых поворотов.
Более того, когда мудрецы прибывают в Вифлеем, звезда находится достаточно низко в небе, чтобы привести их к определенному дому.
Богословское обоснование
Короче говоря, в явлении, которое описывает Матфей, нет ничего "нормального" или "естественного". Возможно, Матфей пытается поставить другую точку зрения.
История звезды Матфея основана на традиции, согласно которой звезды связаны с правителями. Восход звезды означает приход к власти правителя.
Например, в библейской книге Чисел, которая датируется V веком до нашей эры, пророк Валаам предсказывает приход правителя, который победит врагов Израиля. "Звезда выйдет из Иакова, [имеется в виду Израиль]… она сокрушит окраины Моава".
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Одним из самых известных примеров этой традиции с древних времен является так называемая "Сидус Иулиум" или "Юлианская звезда", комета, появившаяся через несколько месяцев после убийства Юлия Цезаря в 44 году до нашей эры. Римские авторы Светоний и Плиний Старший сообщают, что комета была настолько яркой, что ее можно было увидеть ближе к вечеру, и что многие римляне истолковали это зрелище как доказательство того, что Юлий Цезарь теперь стал богом.
В свете таких традиций история звезды Матфея существует не для того, чтобы информировать читателей о конкретном астрономическом событии, а для поддержки заявлений, которые она делает о характере Иисуса.
Другими словами, цель Матфея в рассказе этой истории скорее теологическая, чем историческая. Поэтому предстоящее соединение Юпитера и Сатурна, вероятно, не является возвращением Вифлеемской звезды.
Напомним, ранее сообщалось, что компьютер выяснит, кто написал Библию.
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