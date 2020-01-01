Слияние планет: В понедельник на небе засияет Вифлеемская звезда

Юпитер и Сатурн будут очень близко к друг другу на небе. Такое соединение называют Вифлеемской звездой. Но это не совсем то соединение, которое было две тысячи лет назад.

21 декабря 2020 года пути Юпитера и Сатурна пересекутся в ночном небе, и на короткое время они будут сиять вместе как одно целое. Хотя подобные планетные соединения не являются повседневными явлениями, они также не являются особенно редкими.

В этом году союз отличается как минимум по двум причинам. Первый - это степень выравнивания двух планет. Эксперты предсказывают, что во время этого соединения они будут казаться ближе. Последний раз такое соединение было 800 лет назад.

Как будет происходить слияние NASA

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Но второй фактор, который привлек внимание к этому событию, заключается в том, что оно произойдет во время зимнего солнцестояния, как раз перед рождественскими праздниками. Выбор времени привел к предположениям, может ли это быть тем же астрономическим событием, которое, как сообщает Библия, привело мудрецов к Иосифу, Марии и новорожденному Иисусу - Вифлеемской звезде.

Исследователи раннехристианской литературы считают, что грядущее соединение планет, вероятно, не является легендарной Вифлеемской звездой. Библейская история звезды призвана передать теологические, а не исторические или астрономические истины.

История звезды давно восхищает читателей, как древних, так и современных. В Новом Завете она встречается только в Евангелии от Матфея, повествовании о жизни Иисуса в первом веке, которое начинается с истории его рождения.

В этом рассказе мудрецы прибывают в Иерусалим и говорят Ироду, царю Иудеи: "Где ребенок, родившийся царем Иудейским? Ибо мы наблюдали его звезду на восходе и пришли поклониться ему". Затем звезда приводит их в Вифлеем и останавливается над домом Иисуса и его семьи.

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Многие читали эту историю с предположением, что Матфей, ​​должно быть, имел в виду реальное астрономическое событие, которое произошло примерно во время рождения Иисуса. Астроном Майкл Р. Мольнар, например, утверждал, что Вифлеемская звезда была затмением Юпитера в созвездии Овена.

Есть как минимум две проблемы, связанные с тем, чтобы связать конкретное событие со звездой Матфея. Во-первых, ученые не могут точно сказать, когда родился Иисус. Традиционная дата его рождения может отличаться на шесть лет.

Во-вторых, измеримые, предсказуемые астрономические события происходят с относительной частотой. Таким образом, поиски выяснения того, какое событие имел в виду Матфей, если оно вообще есть, является сложным.

Представления о звезде

Теория о том, что соединение Юпитера и Сатурна может быть Вифлеемской звездой, не нова. Она была предложена в начале 17 века немецким астрономом и математиком Иоганном Кеплером. Кеплер утверждал, что это же соединение планет примерно в 6 г. до н.э. могло послужить источником вдохновения для рассказа Матфея о звезде.

Кеплер был не первым, кто предположил, что Вифлеемская звезда могла быть узнаваемым астрономическим событием. За четыреста лет до Кеплера, между 1303 и 1305 годами, итальянский художник Джотто изобразил звезду в виде кометы на стенах капеллы Скровеньи в Падуе, Италия.

Вифлеемская звезда могла быть кометой NASA

Ученые предположили, что Джотто сделал это как дань уважения комете Галлея, которая, как определили астрономы, была видна в 1301 году во время одного из ее регулярных полетов мимо Земли. Астрономы также определили, что комета Галлея прошла мимо Земли примерно в 12 г. до н.э., за пять-десять лет до того, как большинство ученых заявят, что родился Иисус. Возможно, Джотто считал, что Матфей ссылается на комету Галлея в своей истории о звезде.

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Попытки выяснить личность звезды Матфея часто бывают творческими и проницательными, но я бы сказал, что они также ошибочны.

Звезда в рассказе может не быть "нормальным" природным явлением, и Матфей предполагает то же самое в том, как он описывает это. Матфей говорит, что мудрецы приходят в Иерусалим "с Востока". Затем звезда ведет их в Вифлеем, к югу от Иерусалима. Поэтому звезда резко поворачивает налево. И астрономы согласятся, что звезды не делают крутых поворотов.

Более того, когда мудрецы прибывают в Вифлеем, звезда находится достаточно низко в небе, чтобы привести их к определенному дому.

Богословское обоснование

Короче говоря, в явлении, которое описывает Матфей, нет ничего "нормального" или "естественного". Возможно, Матфей пытается поставить другую точку зрения.

Вифлеемская звезда могла быть лишь символом chitalnya.ru

История звезды Матфея основана на традиции, согласно которой звезды связаны с правителями. Восход звезды означает приход к власти правителя.

Например, в библейской книге Чисел, которая датируется V веком до нашей эры, пророк Валаам предсказывает приход правителя, который победит врагов Израиля. "Звезда выйдет из Иакова, [имеется в виду Израиль]… она сокрушит окраины Моава".

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Одним из самых известных примеров этой традиции с древних времен является так называемая "Сидус Иулиум" или "Юлианская звезда", комета, появившаяся через несколько месяцев после убийства Юлия Цезаря в 44 году до нашей эры. Римские авторы Светоний и Плиний Старший сообщают, что комета была настолько яркой, что ее можно было увидеть ближе к вечеру, и что многие римляне истолковали это зрелище как доказательство того, что Юлий Цезарь теперь стал богом.

В свете таких традиций история звезды Матфея существует не для того, чтобы информировать читателей о конкретном астрономическом событии, а для поддержки заявлений, которые она делает о характере Иисуса.

Другими словами, цель Матфея в рассказе этой истории скорее теологическая, чем историческая. Поэтому предстоящее соединение Юпитера и Сатурна, вероятно, не является возвращением Вифлеемской звезды.

Напомним, ранее сообщалось, что компьютер выяснит, кто написал Библию.