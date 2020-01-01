Изменение климата расширило ареал обитания поедающей мозг амебы

Опасная амеба ранее встречалась только на юге США, но с каждым годом она чаще встречается и в северных широтах.

Смертельные инфекции, вызываемые амебой, поедающей мозг, исторически имели место на юге Соединенных Штатов. Но в последние годы случаи заболевания появляются и на севере, вероятно, из-за изменения климата, как показывает новое исследование.

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Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изучили случаи этой амебы, поедающей мозг, известной как Naegleria fowleri, в течение четырех десятилетий в США.

Они обнаружили, что, хотя количество случаев, возникающих каждый год, осталось примерно таким же, географический диапазон этих случаев смещается к северу, и в штатах Среднего Запада появляется больше случаев, чем раньше.

По данным CDC, N. fowleri - это одноклеточный организм, который естественным образом встречается в теплой пресной воде, такой как озера и реки. Он вызывает разрушительную инфекцию мозга, известную как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), которая почти всегда заканчивается летальным исходом.

Инфекции возникают, когда зараженная вода поднимается по носу человека, позволяя организму проникать в мозг через обонятельные нервы (отвечающие за обоняние) и разрушать ткань мозга. По данным CDC, проглатывание загрязненной воды не вызовет инфекции.

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Поскольку N. fowleri процветает в теплых водах, температура которых достигает 45 градусов по Цельсию, возможно, что глобальное потепление может повлиять на географический ареал организмов, считают авторы.

В новом исследовании, опубликованном в среду (16 декабря) в журнале Emerging Infectious Diseases, исследователи проанализировали случаи заражения N. fowleri в США, связанные с воздействием воды в рекреационных целях - например, купанием в озерах, прудах, реках или водохранилищах - с 1978 по 2018 год.

Они выявили в общей сложности 85 случаев N. fowleri, которые соответствовали критериям исследования (т. е. случаи, которые были связаны с воздействием воды в рекреационных целях и включали данные о местоположении).

В течение этого времени количество ежегодно регистрируемых случаев было довольно постоянным и составляло от нуля до шести в год.

Подавляющее большинство случаев, 74, произошло в южных штатах; но шесть из них были зарегистрированы на Среднем Западе, включая Миннесоту, Канзас и Индиану. В отчете говорится, что из этих шести случаев пять произошли после 2010 года.

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Более того, когда команда использовала модель для изучения тенденций максимальной широты случаев заболевания в год, они обнаружили, что максимальная широта сместилась примерно на 13,3 км к северу в год в течение периода исследования.

Наконец, исследователи проанализировали данные о погоде примерно на дату, когда произошел каждый случай, и обнаружили, что в среднем дневные температуры в течение двух недель, предшествующих каждому случаю, были выше, чем историческое среднее значение для каждого места.

"Не исключено, что повышение температуры и последующее увеличение использования воды в рекреационных целях, таких как плавание и водные виды спорта, могут способствовать изменению эпидемиологии ПAM", - пишут авторы.

По словам авторов, попытки охарактеризовать случаи ПAM, такие как знание того, когда и где эти случаи происходят, а также осведомленность об изменениях в их географическом ареале, могут помочь предсказать, когда наиболее рискованно посещать естественные бассейны.

По словам CDC, поскольку нет быстрого теста на N. fowleri в воде, единственный надежный способ предотвратить эти инфекции - избегать плавания в теплой пресной воде.

Напомним, ранее сообщалось, что в водоемах США завелись пожирающие мозг амебы.