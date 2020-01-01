Темный вихрь на Нептуне внезапно изменил направление

Астрономы теперь ломают голову над атмосферой на этой планете.

Хотя штормовые вихри не являются чем-то необычным на далеком ледяном гиганте, это первый случай, когда он поворачивает обратно в полярную область после миграции к экватору.

Астрономы до сих пор не уверены, как и почему ему удалось изменить курс, но выяснение этого может рассказать нам больше об атмосферной динамике Нептуна.

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Нептун на самом деле довольно сложно увидеть по сравнению с другими планетами Солнечной системы. Он далеко от Солнца, на среднем расстоянии в 30 раз больше, чем между Землей и Солнцем, поэтому сложно разглядеть многие детали. Так что только в 1989 году, когда «Вояджер-2» пролетел мимо, на Нептуне были обнаружены две бури.

С тех пор Хаббл - единственный инструмент, способный делать это - наблюдал и отслеживал еще четыре из этих штормов, названных Темными пятнами, из-за их более темного оттенка, чем окружающая атмосфера.

В целом, их поведение было довольно схожим: они появляются в средних широтах, остаются около двух лет, мигрируя к экватору, а затем рассеиваются. Затем, четыре-шесть лет спустя, появляется еще один.

Однако этот четвертый шторм, наблюдаемый Хабблом и получивший название NDS-2018, стал исключением.

"Было действительно захватывающе видеть, как он ведет себя привычно а затем внезапно он просто останавливается и возвращается назад", - сказал планетолог Майкл Вонг из Калифорнийского университета в Беркли. "Это было удивительно".

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NDS-2018, как следует из названия, впервые была обнаружена в 2018 году. К тому времени он рос в течение нескольких лет и имел размер около 11000 километров в поперечнике.

Когда Хаббл снова наблюдал его в январе 2020 года, он вел себя так, как ожидалось, мигрируя на юг к экватору из северных средних широт.

Ожидается, что по мере его миграции эффект Кориолиса, поддерживающий стабильность шторма в средних широтах, будет ослабевать, постепенно исчезая к тому времени, когда шторм достиг экватора. Тогда, согласно моделированию и предыдущим наблюдениям, NDS-2018 должна была кануть в небытие.

Но январские наблюдения показали кое-что странное - темное пятно чуть меньшего размера, похожее на миниатюрную версию более крупного шторма. К тому времени NDS-2018 составлял около 7400 километров в поперечнике. Темное пятно-младший, как его прозвали, имел диаметр около 6275 километров.

Основное пятно и отделившееся NASA

Затем, в августе этого года, когда Хаббл еще раз взглянул на NDS-2018 (это очень загруженный телескоп и не может просто все время смотреть на Нептун), шторм снова приближался к северу, а Темное пятно-младший пропал.

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"Мы взволнованы этими наблюдениями, потому что этот меньший темный фрагмент потенциально является частью процесса разрушения темного пятна", - сказал Вонг. "Это процесс, который никогда не наблюдался. Мы видели, как несколько других темных пятен исчезают, и они исчезли, но мы никогда не видели, чтобы что-либо нарушалось, даже если это предсказано компьютерным моделированием".

Невозможно точно узнать, что произошло, но появление и последующее исчезновение Темного Пятна-младшего может быть ключом к разгадке. Во-первых, это была сторона NDS-2018, которая была ближе к экватору. Согласно моделированию, если что-то нарушит нептунианский шторм, это произойдет именно там.

Тот факт, что Темное пятно-младший появился, тоже может быть ключом к разгадке.

"Когда я впервые увидел маленькое пятно, я подумал, что более крупное разрушается. Я не думал, что образуется еще один вихрь, потому что маленький находится дальше к экватору. Так что он находится в этой нестабильной области. Но мы не можем доказать, что эти двое связаны. Это остается полной загадкой", - сказал Вонг. "Также в январе темный вихрь остановил свое движение и снова начал двигаться на север. Возможно, сбросив этот фрагмент, этого было достаточно, чтобы остановить его движение к экватору".

Мы все еще многого не знаем о темных пятнах Нептуна. По сравнению с штормовыми вихрями на Сатурне и Юпитере, они довольно пустынны посередине. Облака, которые мы можем обнаружить, представляют собой пушистые белые облака, которые появляются по краям, вероятно, в результате замерзания газов в кристаллы льда метана, когда они поднимаются с меньших высот.

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На этот счет NDS-2018 представляет собой еще одну загадку: его пушистые белые облака-компаньоны исчезли, когда шторм изменил направление.

Исследователи говорят, что это может дать больше информации о том, как развиваются нептуновые штормы. Между тем, они также более внимательно изучают доступные данные, чтобы узнать, смогут ли они найти дополнительную информацию о Темном пятне-младшеи чтобы проверить, не продержался ли небольшой шторм или его фрагменты немного дольше.

Когда Хаббл в следующий раз взглянет на Нептун в рамках программы "Наследие атмосферы внешней планеты", ученым действительно будет очень интересно посмотреть, что делает NDS-2018.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы хотят исследовать атмосферу Урана и Нептуна.