Загадочный астероид оказался космическим мусором

И таких "астероидов" с каждым годом будет все больше.

Астероид SO 2020 оказался вовсе не астероидом, а куском космического мусора 54-летней давности.

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Объект, получивший название 2020 SO, был обнаружен в сентябре при съемке астероидов, но в космическом камне было что-то подозрительное. Один эксперт NASA предположил, просто исходя из его орбиты, что это, вероятно, был корпус ступени ракеты после запуска лунной миссии под названием Surveyor 2 в 1966 году. К концу ноября дополнительные наблюдения за объектом закрепили его статус как космического мусора, которому уже несколько десятилетий. Кусок металла наиболее близко подошел к Земле 1 декабря и, как ожидается, пробудет около четырех месяцев, прежде чем его снова выбросит на орбиту вокруг Солнца.

История потери и повторного открытия объекта резко контрастирует с крупными обломками на околоземной орбите, которые эксперты отслеживают на предмет их потенциального столкновения с активными спутниками. "Мы так одержимо отслеживаем все, что можем на околоземной орбите, потому что мы создали эту проблему из-за этого", - сказала Элис Горман, специалист из Университета Флиндерса в Австралии, занимающаяся наследием космических полетов.

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Но наблюдения не касались объектов, вращающихся вокруг Солнца. Здесь исследования могут указывать на то, что было потеряно в пространстве, но никто никогда не станет тратить время на то, чтобы следить за ними.

Вишну Редди, изучающий естественные и искусственные объекты в окрестностях Земли в Университете Аризоны, заинтересовался этим объектом, потому что он и его коллеги хотели найти способ экспериментально подтвердить, что именно это было, вместо того, чтобы полагаться на странную орбиту SO 2020 года. Но объект был все еще довольно далеко, и поэтому его трудно было рассмотреть в деталях.

"Я предположил, какой самый большой телескоп мы можем использовать, и это оказался Большой бинокулярный телескоп", - сказал Редди, имея в виду обсерваторию в Аризоне с двойными телескопами, смотрящими в небо, как пара. глаз.

Несмотря на свои размеры, этот инструмент мог предложить только базовый четырехцветный спектр для объекта, который Редди и его коллеги могли сравнить с двумя наиболее распространенными спектрами астероидов, на основе углерода и на основе силикатов. Но совпадений обнаружено не было.

Исходя из гипотезы о том, что 2020 SO действительно был той конкретной ступенью с момента запуска 1966 года, исследователи отследили фотографии ракеты перед полетом, а затем производителя, который предоставил белую краску, которую они видели на этих изображениях. Образцы красок, исследователи применили тот же четырехцветный спектр, но загадочный объект тоже не соответствовал этому.

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Таким образом, команда обратилась к историку NASA, который сказал, что корпус ракеты был бы покрыт пеной, которая отпала после запуска, обнажив простую нержавеющую сталь внизу. Т.е., команде нужно было найти подходящую нержавеющую сталь и сравнить с куском в космосе. На этот раз получилось.

Между тем, 2020 SO все приближался, и к середине ноября Редди понял, что команда может получить правильный, гораздо более подробный спектр, позаимствовав Инфракрасный телескоп NASA (IRTF) на Гавайях. Первая попытка была неудачной, но вторая серия наблюдений в конце месяца дала более точные данные. Опять же, спектр соответствовал образцам из нержавеющей стали, но с добавлением чего-то еще.

Вернувшись к историку, команда обратилась к последней подсказке; он отметил, что отсек электроники верхней ступени должен был быть покрыт майларом . И, как выяснили исследователи, спектральное наложение соответствовало органической окраске этого пластика. Вот и разгадка тайны.

Но на протяжении всего этого процесса исследователи также искали еще более верное сравнение: отслеживание одной из бесчисленных верхних ступеней Surveyor 2 Centaur, засоряющих земную орбиту, для наблюдения так же, как за его предполагаемым давно потерянным образцом.

Редди и его коллеги решили сравнить 2020 SO со ступенью Surveyor 2 Centaur на орбите. Но возникли новые проблемы: объекты на орбите Земли движутся очень и очень быстро, а поле зрения IRTF очень маленькое, поэтому исследователи вряд ли смогут правильно рассчитать время наблюдений и получить спектр. План использовать телескопы, чтобы сосредоточить внимание на объекте, провалился. Но они все равно пытались.

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"Мы ходили в IRTF постоянно, и у меня был примерно 1% шанс, что это сработает", - сказал Редди. "Конечно же, он случился, и оператор телескопа совершил чудо, и ему удалось схватить его".

И вот оно: идеальное совпадение. "У нас есть пара наборов данных", - сказал Редди. "Бум: те же пластиковые органические полосы, та же форма спектра".

Помимо сравнений, просто появившись на экранах ученых, 2020 SO предлагает массу новой информации. Даже обнаружение его еще в сентябре и ранее на архивных изображениях, которые ученые проверили после открытия, имеет решающее значение, поскольку дает ученым представление о том, насколько сильны их навыки обнаружения.

"Откровенно говоря, тот факт, что мы можем видеть это на большом расстоянии, обнадеживает», - сказал Пол Чодас, возглавляющий Центр изучения околоземных объектов НАСА и который первым предположил, что SO 2020 года - это ступень Surveyor 2 Centaur..

Теперь, когда объект окончательно идентифицирован, ученые могут ссылаться на известные статистические данные о его размере и других характеристиках и оценивать свои наблюдения, чтобы лучше понять реальные околоземные астероиды.

В частности, случай с SO 2020 года - это первый случай, когда ученые повторно идентифицировали потерянную ступень ракеты. Прошлый наиболее достоверный случай произошел в сентябре 2002 года, когда ученые обнаружили, возможно, третью ступень ракеты Сатурн V, использовавшейся во время миссии Аполлон-12.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили возле Меркурия редчайший астероид.