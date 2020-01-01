Синтетические клетки будут охотиться за вирусом гриппа

Такие искусственные молекулы определят любой штамм гриппа.

Доказано, что вирус гриппа - очень сложный противник. Теперь исследователи из EPFL в Швейцарии разработали синтетические молекулы, которые могут убить вирус гриппа, имитируя человеческие клетки, и давить на вирус, когда он прикрепляется к приманке.

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Современные противовирусные препараты, такие как осельтамивир (или Тамифлю), действуют, нападая на вирус, как только он попадает в клетку-хозяин, и блокируя его способность к репликации и распространению. Проблема в том, что у него очень короткое окно для работы - спустя более 36 часов после заражения его эффективность резко падает. К тому же вирусы могут развить к нему устойчивость благодаря широкому использованию.

Для нового исследования команда EPFL намеревалась разработать альтернативу, которая в идеале была бы эффективной против ряда штаммов сезонного гриппа и не вызывала серьезных побочных эффектов у пациентов. Исследователи модифицировали молекулу сахара, чтобы она имитировала клеточную мембрану, которая побуждает вирус гриппа прикрепиться к ней.

"Чтобы противовирусные препараты действительно работали, они должны быть вирулицидными, то есть необратимо подавлять вирусную инфекционность", - говорит Франко Стеллаччи, ведущий автор исследования. "Как только вирус прикрепляется, наша молекула оказывает локальное давление и разрушает его. И этот механизм необратим".

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Команда проверила свои молекулы против нескольких штаммов человеческого и птичьего гриппа в исследованиях на мышах и в лабораторных культурах клеток. В течение первых 24 часов после заражения молекулы демонстрировали постоянную эффективность, что, по словам ученых, может означать, что они действуют у людей дольше 36 часов. В другом тесте молекулы вводили через 24 часа после заражения, что привело к 90-процентной выживаемости этих мышей. Для сравнения, ни одно из животных не выжило на плацебо или осельтамивире.

Исследователи говорят, что этот метод может привести к созданию новых противовирусных препаратов, эффективных против широкого спектра различных вирусов гриппа. Это помогло бы решить одну из основных проблем лечения болезни: насколько быстро она мутирует каждый год, что потребует обновленных вакцин, которые часто имеют разную эффективность.

Конечно, на данном этапе лечение было протестировано только на мышах и лабораторных клеточных культурах, поэтому нет никакой гарантии, что результаты будут перенесены на пациентов-людей. Тем временем быстро развиваются другие новые противовирусные препараты, такие как балоксавир марбоксил, который получил одобрение FDA в 2018 году.

Исследование было опубликовано в журнале Advanced Science.

Напомним, ранее сообщалось, что универсальная вакцина защитит от всех видов гриппа.