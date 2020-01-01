Японские ученые впервые заглянули внутрь капсулы с образцом астероида

Грунт астероида Рюгу рассмотрели подробнее.

Космический корабль Hayabusa2, запущенный в 2014 году, направлялся к околоземному астероиду Рюгу. Миссия прибыла на Рюгу в 2018 году и потратила около полутора лет, наблюдая и взяв образцы астероида, прежде чем отправиться на Землю и доставить капсулу с образцом. 5 декабря эта капсула приземлилась в запретной зоне Вумера в Австралии. Затем ученые из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), которое руководит миссией, отправили капсулу в Японию.

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В понедельник (14 декабря) сотрудники миссии впервые заглянули внутрь капсулы. "Мы подтвердили, что внутри были черные зерна, предположительно от Рюгу", - написали представители миссии в Twitter . "Это за пределами основных камер, и, вероятно, частицы прикреплены ко входу уловителя проб".

Позже ученые открыли одну из трех камер для проб и подтвердили, что в ней содержится изрядное количество астероидной пыли. В этих камерах хранятся настоящие сокровища: именно в них космический корабль Хаябуса2 направил части Рюгу, которые он зацепил во время двух маневров по сбору.

Во время одной из попыток взятия проб космический корабль захватил камни с поверхности астероида; во время второго он выстрелил в астероид медной пулей, чтобы обнажить подземный материал. Комбинация должна позволить ученым понять, как суровые условия космоса повлияли на поверхность Рюгу.

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Еще одна ранняя процедура, проведенная с недавно возвращенной капсулой, заключалась в измерении содержания газов внутри нее на случай, если часть этого газа исходит от самого Рюгу.

JAXA еще не объявило, когда ученые начнут всерьез анализировать частицы астероида. Несмотря на сложный флот космических кораблей Земли, анализ фрагментов других объектов в наземных лабораториях по- прежнему дает ученым гораздо более эффективные способы решения вопросов планетологии.

Поскольку астероиды - это первобытные обломки, оставшиеся после образования Солнечной системы, ученые надеются, что изучение этих образцов Рюгу поможет им понять первые дни Солнечной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что космическое агентство Японии извлекло образцы астероидов с Хаябуса-2.