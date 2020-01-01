Видео дня: Как будет выглядеть Млечный Путь через 400000 лет

Через полмиллиона лет ночное небо будет совершенно другим. Исследователи выяснили, как это будет выглядеть.

Как измениться Млечный путь за 40 тысяч лет? Европейское космическое агентство (ЕSА) предлагает вам два варианта: либо смотреть в ночное небо около полумиллиона лет, пока наша солнечная система неуклонно дрейфует по Млечному пути (требуется некоторое терпение), либо, посмотрите новую симуляцию того же самого объекта, любезно предоставленную космической обсерваторией ESA Gaia.

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В новом симуляторе 40 000 звезд - все они расположены в пределах 325 световых лет от Солнца Земли - проносятся сквозь космос, оставляя за собой длинные световые следы. Каждая светящаяся точка представляет собой один реальный объект в Млечном Пути, и каждый светящийся след показывает предполагаемое движение этого объекта по галактике в течение следующих 400 000 лет. Более яркие и быстрые полосы расположены ближе к нашей Солнечной системе, а более тусклые и медленные - гораздо дальше.

По словам исследователей ESA, симуляция показывает неудивительную картину: к концу анимации кажется, что большинство звезд сгруппированы в правой части экрана, а левая остается относительно пустой. Это не потому, что звезды тянутся к какой-то новорожденной черной дыре; просто наше Солнце тоже постоянно движется, в результате чего проходящие звезды кажутся более сгруппированными в противоположном направлении.

“Если вы представите себя движущимся сквозь толпу людей (которые стоят на месте), то перед вами люди будут казаться раздвигающимися, когда вы приближаетесь к ним, а позади вас люди будут стоять все ближе друг к другу, когда вы двигаетесь дальше от них“, - написали исследователи ЕSА в своем блоге. “Этот эффект также происходит из-за движения Солнца по отношению к звездам“.

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Данные, которые сделали эту мозаику космических светлячков возможной, взяты из третьего официального выпуска данных спутника Gaia (EDR3), который стал общедоступным 3 декабря. Новый дамп данных содержит подробную информацию о более чем 1,8 миллиардах небесных объектов, включая точные данные. положения, скорости и орбитальные траектории более 330 000 звезд в радиусе 325 световых лет от Земли, согласно сообщению ЕКА. (40 000 звезд, представленных в моделировании, были выбраны случайным образом.)

Спутник Gaia был запущен в 2013 году с особой миссией по измерению положения, расстояний и движений звезд. Второй выпуск данных, выпущенный в 2018 году, помог астрономам составить самую подробную карту Вселенной. По словам исследователей ЕКА, новый, третий выпуск добавляет к этой сокровищнице около 100 миллионов новых объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что создана самая подробная карта Млечного Пути.