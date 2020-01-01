Массовое вымирание животных происходит с циклом 27 миллионов лет

Исследователи обнаружили, что время массовых вымираний совпадает с ударами астероидов и массовыми извержениями вулканов.

Каждые 27 миллионов лет жизнь на Земле уничтожается sib-science.info

Согласно новому анализу, опубликованному в журнале Historical Biology, массовое вымирание наземных животных, включая земноводных, рептилий, млекопитающих и птиц, составляет около 27 миллионов лет, что совпадает с ранее сообщавшимся массовым исчезновением жизни в океане.

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Исследование также показывает, что эти массовые вымирания совпадают с крупными ударами астероидов и разрушительными вулканическими излияниями лавы, называемыми извержением наводнения и базальта, что дает потенциальные причины того, почему вымирания произошли.

"Похоже, что столкновения крупных тел и импульсы внутренней активности Земли, которые создают наводнения и базальтовый вулканизм, могут идти к тому же 27-миллионному отрезку, что и вымирание, возможно, по нашей орбите в галактике", - сказал Майкл Рампино, профессор факультета биологии Нью-Йоркского университета и ведущий автор исследования.

Шестьдесят шесть миллионов лет назад 70 процентов всех видов на суше и в морях, включая динозавров, внезапно вымерли в результате катастрофических последствий столкновения большого астероида или кометы с Землей. Впоследствии палеонтологи обнаружили, что такое массовое вымирание морских обитателей, в результате которого исчезло до 90 процентов видов, не было случайным событием, а, похоже, происходило в течение цикла 26 миллионов лет.

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В своем исследовании исторической биологии Рампино и соавторы - Кен Калдейра из Научного института Карнеги и Юхонг Чжу из Центра науки о данных Нью-Йоркского университета - изучили записи о массовых вымираниях наземных животных и пришли к выводу, что они совпали с исчезновением жизни в океанах. Они также выполнили новый статистический анализ вымирания наземных видов и продемонстрировали, что эти события следовали аналогичному циклу около 27,5 миллионов лет.

Что могло быть причиной периодических массовых вымираний на суше и на море? Массовое вымирание - не единственное событие, происходящее циклически: эпохи ударных кратеров, созданных астероидами и кометами, падающими на поверхность Земли, также следуют циклу, совпадающему с циклом вымирания.

Астрофизики предполагают, что периодические кометные ливни происходят в Солнечной системе каждые 26-30 миллионов лет, вызывая циклические удары и приводя к периодическим массовым вымираниям. Солнце и планеты движутся по переполненной средней плоскости Галактики Млечный Путь примерно каждые 30 миллионов лет. В это время возможны кометные потоки, которые могут привести к сильным ударам о Землю. Воздействие может создать условия, которые могут вызвать стресс и потенциально убить наземную и морскую жизнь, включая повсеместную темноту и холод, лесные пожары, кислотные дожди и истощение озонового слоя.

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"Эти новые открытия совпадающих, внезапных массовых вымираний на суше и в океанах, а также общего цикла продолжительностью от 26 до 27 миллионов лет подтверждают идею о периодических глобальных катастрофических событиях как триггерах вымирания. Фактически, уже известно, что три массовых уничтожения видов на суше и в море произошли одновременно с тремя крупнейшими ударами за последние 250 миллионов лет, каждое из которых способно вызвать глобальную катастрофу и привести к массовому вымиранию", - говорят авторы исследования.

Исследователи были удивлены, обнаружив другое возможное объяснение, помимо астероидов, массовым вымираниям, извержениям паводковых базальтов или гигантским вулканическим извержениям, покрывающим обширные площади лавой. Все восемь совпадающих массовых вымираний на суше и в океанах совпали со временем извержений паводковых базальтов. Эти извержения также создали бы строгие условия для жизни, включая короткие периоды сильного холода, кислотных дождей, разрушения озона и повышенной радиации; в более долгосрочной перспективе извержения могут привести к летальному нагреву и увеличению количества кислоты и меньшему количеству кислорода в океане.

"Глобальные массовые вымирания, по-видимому, были вызваны крупнейшими катаклизмами и массивным вулканизмом, возможно, иногда действующим согласованно", - добавил Рампино.

Напомним, ранее сообщалось, что найдены следы неизвестного ранее массового вымирания.