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Небесная красота: Лучшие фото полярных сияний 2020 года

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Полярное сияние - одно из самых красивых явлений на этой планете, поэтому неудивительно, что это излюбленный объект фотографов.
Конвергенция Агнешки Мровки, сделанная в Йёкюльсаурлоун в Исландии. Полярное сияние красиво отражается в тихой воде
Конвергенция Агнешки Мровки, сделанная в Йёкюльсаурлоун в Исландии. Полярное сияние красиво отражается в тихой воде
capturetheatlas.com

Блог о путешествиях по фотографии Capture the Atlas опубликовал список лучших изображений полярного сияния в конкурсе фотографа года Северного сияния 2020 года.

Фотография северного сияния - это нечто большее, чем просто потрясающие цвета и формы, которые пересекают небо. Это острые ощущения - оказаться в нужном месте в нужное время. Загадка знания, что это правильное место должно быть рядом с холодными и малонаселенными полюсами на обоих концах планеты. И это умение установить этот красивый фон на достойный передний план. Но, как свидетельствуют эти фотографии, оно того стоит.

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Изображения в номинации Фотограф года северного сияния в этом году предоставлены 25 фотографами из 18 стран, и их судят не только по самим изображениям. Дэн Зафра, редактор Capture the Atlas и куратор коллекций, принимает во внимание историю, стоящую за кадром, а также то, насколько он может вдохновить других взять камеру и отправиться в более высокие широты.

Среди ярких моментов - Небесный танец Сергея Королева, снятый на Кольском полуострове в России. В этом потрясающем кадре северное сияние, танцующее в небе, почти затмевается завораживающим зрелищем разбросанных камней, растворяющихся в тумане над водами Баренцева моря.

 

Небесный танец
Небесный танец
capturetheatlas.com

 

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На противоположном конце света Бен Мейз снял Награду охоты возле самой южной оконечности Тасмании, Австралия. Здесь северное сияние окрашивает ночное небо в блестящие оттенки розового, оранжевого и желтого, а радуга завершается синей биолюминесценцией в водах внизу. 

 

Награда охоты
Награда охоты
capturetheatlas.com

 

Полюбуйтесь чудесами северного (и южного) сияния в галерее:

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Теги: полярное сияние, фото, конкурс
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