Астрономы обнаружили космические супермагистрали для быстрого путешествия

Невидимые структуры, созданные гравитационным взаимодействием в Солнечной системе, создали сеть космических супермагистралей.

Обнаруженные астрономами каналы обеспечивают быстрое перемещение объектов в космосе и могут быть использованы для наших собственных целей исследования космоса, а также для изучения комет и астероидов.

Читай также: Астрономы: Титаник погубили Луна и Солнце

Применяя анализ как к данным наблюдений, так и к данным моделирования, группа исследователей под руководством Наташи Тодорович из Белградской астрономической обсерватории в Сербии обнаружила, что эти супермагистрали состоят из серии соединенных арок внутри этих невидимых структур, называемых космическими коллекторами, и каждая планета создает свои собственные коллекторы, вместе создавая то, что исследователи назвали "настоящим небесным автобаном".

Эта сеть может переносить объекты с Юпитера на Нептун за считанные десятилетия, а не за гораздо более длительные периоды времени, порядка сотен тысяч и миллионов лет, которые обычно встречаются в Солнечной системе.

Найти скрытые структуры в космосе не всегда легко, но взглянув на то, как все движется, можно найти полезные подсказки. В частности, кометы и астероиды.

На разном расстоянии от Солнца расположено несколько групп скалистых тел. Есть кометы семейства Юпитера (JFC) с орбитами менее 20 лет, которые не уходят дальше орбитальных путей Юпитера.

Кентавры - это ледяные глыбы скал, которые находятся между Юпитером и Нептуном. А транснептуновые объекты (TNO) - это те, что находятся в дальних уголках Солнечной системы, с орбитами больше, чем у Нептуна.

Читай также: Астрономы обнаружили свинцовую планету

Чтобы смоделировать пути, соединяющие эти зоны, когда TNO переходят через категорию кентавров и в конечном итоге становятся JFC, временные рамки могут варьироваться от 10 000 до миллиарда лет. Но недавняя статья определила орбитальный шлюз, связанный с Юпитером, который, кажется, намного быстрее и управляет путями JFC и кентавров.

Хотя в этой статье не упоминаются точки Лагранжа, известно, что эти области относительной гравитационной стабильности, созданные взаимодействием двух вращающихся тел (в данном случае Юпитера и Солнца), могут порождать многообразия. Итак, Тодорович и ее команда приступили к расследованию.

Они использовали инструмент, называемый быстрым индикатором Ляпунова (FLI), который обычно используется для обнаружения хаоса. Поскольку хаос в Солнечной системе связан с существованием стабильных и нестабильных многообразий, в короткие сроки FLI может фиксировать следы многообразий, как стабильных, так и нестабильных, динамической модели, к которой он применяется.

"Здесь, - написали исследователи в своей статье , - мы используем FLI для обнаружения присутствия и глобальной структуры космических многообразий, а также для фиксации нестабильностей, которые действуют в масштабах орбитального времени; то есть мы используем этот чувствительный и хорошо зарекомендовавший себя численный инструмент. для более общего определения регионов быстрого транспорта в Солнечной системе".

Они собрали числовые данные о миллионах орбит в Солнечной системе и вычислили, как эти орбиты соответствуют известным многообразиям, моделируя возмущения, создаваемые семью главными планетами, от Венеры до Нептуна.

Читай также: Астрономы обнаружили древнее облако времен Большого взрыва

И они обнаружили, что наиболее выдающиеся арки на увеличивающихся гелиоцентрических расстояниях связаны с Юпитером; и наиболее сильно с его точечными многообразиями Лагранжа. Все юпитерианские близкие встречи, смоделированные с использованием тестовых частиц, приходились на окрестности первой и второй точек Лагранжа Юпитера.

Затем несколько дюжин или около того частиц были брошены на планету в результате столкновения; но гораздо большее количество, около 2000, было отключено от своих орбит вокруг Солнца, чтобы выйти на гиперболические орбиты ухода. В среднем эти частицы достигли Урана и Нептуна 38 и 46 лет спустя, соответственно, быстрее всего за десять лет.

Большинство из них - около 70 процентов - достигли расстояния в 100 астрономических единиц (среднее орбитальное расстояние Плутона составляет 39,5 астрономических единиц) менее чем за столетие.

Огромное влияние Юпитера не является большим сюрпризом. Юпитер, помимо Солнца, является самым массивным объектом в Солнечной системе. Но, как выяснили исследователи, одни и те же структуры будут генерироваться всеми планетами в масштабах времени, соизмеримых с их орбитальными периодами.

Это новое понимание может помочь нам лучше понять, как кометы и астероиды движутся по внутренней части Солнечной системы, и их потенциальную угрозу для Земли. И, конечно же, есть вышеупомянутая выгода для будущих миссий по исследованию Солнечной системы.

Но нам, возможно, потребуется лучше исправить то, как работают эти шлюзы, чтобы избежать этих курсов столкновения; и это будет нелегко.

"Более подробные количественные исследования обнаруженных структур фазового пространства ... могут дать более глубокое понимание переноса между двумя поясами малых тел и регионом земной планеты", - написали исследователи в своей статье.

"Объединение наблюдений, теории и моделирования улучшит наше текущее понимание этого краткосрочного механизма, действующего на популяции TNO, кентавров, комет и астероидов, и объединит эти знания с традиционной картиной долгосрочной хаотической диффузии через орбитальные резонансы; сложная задача для большого диапазона рассматриваемых энергий".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли идеальную экзопланету для изучения.