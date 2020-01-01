На выходных можно увидеть пик метеорного потока Гемениды

Вечером в воскресенье, 13 декабря, можно увидеть до 120 метеоров в час.

Поток Гемениды будет видно на эти выходные almanac.com

Пик метеорного потока Гемениды (Близнецов) достигнет понедельника, и это станет самым ярким потоком в году.

Ожидается, что поток будет производить около 120 желтых, зеленых, оранжевых, красных и синих падающих "звезд" в час. Самые яркие из этих метеоров оставляют за собой светящиеся следы.

Луна не затмит поток, так как она будет темной и почти невидимой в ночном небе.

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Этот поток получил название из-за области в небе, из которой, как кажется с Земли, они летят на нас. Визуально поток Гемениды идет из созвездия Близнецов (Gemeni). Но, на самом деле, это оставленный астероидом Фаэтон след пыли. Это делает Геминиды уникальными, поскольку большинство метеорных дождей исходит от пыли кометы (ледяного шара), а не астероида (космического камня).

Когда Земля вращается вокруг Солнца, она пересекает орбитальную траекторию Фаэтона каждый декабрь, преодолевая следы обломков, оставленных астероидом. Хотя эти кусочки космических камней могут быть размером с песчинки, они сгорают в атмосфере и излучают яркие вспышки света.

Разные цвета падающих звезд обусловлены различными химическими элементами в породе. Горящий сульфат магния, например, светится сине-зеленым светом, а железо - желтым.

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В 2019 году Solar Probe Parker NASA впервые обнаружил след обломков Геминид. Благодаря наблюдениям зонда ученые обнаружили, что след Геминид содержит около 1 миллиарда килограммов (1 миллион тонн) материала.

В воскресенье вечером вы можете наблюдать, как некоторые космические камни проносятся по небу, горя в атмосфере.

Чтобы получить наилучшие возможности просмотра, соберитесь и уйдите как можно дальше от городских огней. Шоу начнется с наступлением темноты. Оно достигает своего пика в 2 часа ночи.

Падающие звезды могут появиться где угодно на небе, но если вам нужна точка отсчета, посмотрите на созвездие Близнецов, из которого часто появляются Геминиды.

Напомним, ранее сообщалось, что метеорит упал на рисовом поле в Индии.