Ученые: Люди прибыли в Америку на 100000 лет раньше, чем мы думали

Новые свидетельства подтверждают прибытие людей в Америку 130 000 лет назад.

Три года назад группа археологов в Соединенных Штатах предложила необычную идею: первые поселенцы в Америку прибыли по крайней мере на 100000 лет раньше, чем мы думали.

Доказательства были получены из коллекции костей мастодонта и древних камней, датируемых примерно 130 000 лет назад, которые, по всей видимости, были забиты первыми людьми.

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Останки были найдены в пригороде Сан-Диего в 1990-х годах, и исследователи полагают, что находящиеся поблизости камни могли использоваться в качестве молотков и наковальней для обработки костей. Но вне них никаких других следов человеческой деятельности обнаружено не было.

Сегодня участок Cerutti Mastodon (CM) остается одним из самых спорных археологических раскопок в мире. В течение многих лет ученые обсуждали результаты, но авторы не сдаются.

Команда опубликовала следующий документ, в котором утверждается, что на обращенных вверх сторонах двух булыжников, собранных на этом месте, были обнаружены следы древних костей мастодонта.

Согласно документу, новые данные свидетельствуют о том, что кости мастодонта действительно были помещены на эти скалистые "наковальни" и поражены каким-то молотком - предположительно людьми.

Если бы кости находились в пассивном контакте со скалами, можно было бы ожидать, что их влияние будет везде, где они касаются, а не только в верхней части.

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Авторы добавляют, что современного загрязнения также не наблюдается. Древние артефакты были найдены рядом с местом проведения дорожных работ, поэтому некоторые критики считают, что кости были сломаны и поцарапаны грузовиками. Хотя это вполне возможно, исследователи говорят, что это не объясняет остатки на камнях.

Команда из Сан-Диего утверждает, что собирая кости и камни на этом месте, очень осторожно. Они говорят, что у костного материала не было возможности распасться или попасть на камень на исходном месте или в лаборатории впоследствии.

Даже в почве костные остатки этих мастодонтов были обнаружены в гораздо более низких концентрациях, чем те, которые были измерены на некоторых частях булыжника.

"Ископаемые костные остатки, задокументированные с помощью рамановского микроскопа, были обнаружены только в экстрактах остатков, взятых с потенциально используемых поверхностей, и поэтому считаются более вероятными, связанными с использованием", - пишут авторы .

"Поскольку наши исследования показали, что костные остатки с меньшей вероятностью возникнут из отложений или контакта с костями в костном ложе, как обсуждалось выше, наиболее разумным объяснением является то, что остатки (и износ) возникают в результате преднамеренного контакта с костью".

Тем не менее, есть один ключевой недостающий ингредиент: коллаген. Это важная часть костей млекопитающих, и если бы камни были использованы для разрушения скелета мастодонта, можно было бы ожидать найти некоторые следы коллагена.

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Вполне возможно, что коллаген в этом случае уже распался с течением времени. Или, возможно, измерения просто не улавливали его присутствие.

Но археолог Гэри Хейнс, который не принимал участия в исследовании, сказал, что, по его мнению, более вероятным сценарием является то, что дорожные рабочие закопали эти камни рядом с костями мастодонта спустя много времени после того, как их коллаген исчез.

Он не единственный, кто настроен скептически. Сегодня большинство данных свидетельствует о том, что поселенцы прибыли в Америку примерно 14-20 тысяч лет назад. Дата в 130000 лет - это вполне обоснованное заявление, и оно требует выдающихся доказательств, которые, по мнению некоторых ученых, отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли древние бутылочки-непроливайки для детей.