Ученые сняли редкие кадры, как рыба пожирает целую акулу

Во время пиршества акул глубоководная рыба просто съела одну из них.

Большое скопление рыб в океанских глубинах - редкость. Поэтому исследователи не могли поверить в свою удачу, когда в июле 2019 года наткнулись на пир глубоководных акул, поедающих упавшую рыбу-меч у побережья США.

Читай также: Укусившую подростка акулу нашли по ДНК

Но они и представить себе не могли, что снимут кадры, на которых одна из этих акул становится добычей другого глубоководного существа.

Поскольку их батискаф парил поблизости, рыба воспользовалась тенью подводного аппарата. Видео, опубликованное Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), показывает последствия засады, устроенной голодной рыбой. Вы можете посмотреть это сами в ролике ниже, где обед с акулами начинается примерно на 1:42.

Действие происходило на глубине около 450 метров возле возвышения морского дна в 130 километрах от побережья Южной Каролины.

Читай также: Их боятся даже акулы: Найден самый опасный морской хищник

Во время разведки обломков нефтяного танкера SS Bloody Marsh дистанционно управляемый аппарат Deep Discoverer случайно наткнулся на останки 2,5-метровой рыбы-меч, которую грызла почти дюжина глубоководных акул.

"Причина смерти этого величественного животного неясна, возможно, из-за возраста, болезни или другой травмы", - говорит морской ученый Питер Дж. Остер из Университета Коннектикута.

"Не было видно ни крючка, ни следов лески, свидетельствующих о том, что это был потерянный улов. Однако любой вид травмы был бы замаскирован огромным ущербом, нанесенным сотнями укусов акул".

Акулы - это два вида, которых обычно называют спящими акулами. Две из более крупных особей, вероятно, были грубошерстной рыбой (Centroscymnus owstonii).

Другие принадлежали относительно недавно обнаруженному Squalus clarkae, названным в честь основательницы Морской лаборатории Моте Эжени Кларк в 2018 году.

Читай также: Школьница нашла на пляже зуб гигантской акулы

Оба вида спящих акул обычно встречаются на таких глубинах, вяло курсируя, пока не перепадет какой-нибудь кусочек. Или, как в этом случае, где-то поблизости умирает рыба.

Что бы ни привлекало падальщиков, одинокая глубоководная атлантическая рыба (Polyprion americanus) тоже появилась на месте, чтобы перекусить.

Эти массивные рыбы также упоминаются как каменные окуни. Они могут превышать 2 метра в длину и обычно обитают в глубоководных пещерах и затонувших кораблях.

И пока пир продолжался, рыба вышла из яркого света огней Deep Discover и обхватила губами одну из акул.

"Это редкое и поразительное событие оставляет нам больше вопросов, чем ответов, но такова природа научных исследований", - говорит Остер.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена первая акула-вегетарианец.