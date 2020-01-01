Кости похороненного 40 000 лет назад ребенка раскрыли тайну неандертальцев

Неандертальцы хоронили своих соплеменников, как и люди.

Мы не знаем, мальчик это или девочка. Но этот ребенок-неандерталец, дожил до двух лет. И прожил эту короткую жизнь около 41 тыс лет назад. Скелет был обнаружена на известном археологическом участке на юго-западе Франции, который называется Ла Феррасси. Здесь были найдены останки нескольких неандертальцев , в том числе последняя находка - ребенок, известный только как Ла Феррасси 8.

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Когда древние останки были впервые обнаружены - большинство на разных этапах начала XX века - археологи предположили, что скелеты представляют собой преднамеренные захоронения, когда неандертальцы кладут своих умерших родственников на покой под землю.

Тем не менее, в современной археологии сейчас возникают сомнения по поводу вопроса о том, действительно ли неандертальцы хоронили своих мертвецов подобным образом, или этот конкретный аспект погребальных обрядов является уникальным обычаем Homo sapiens.

Изучение материалов раскопок 1970-х годов CNRS

Частично эти вопросы связаны с археологическими методами и записями, которые использовались в прошлом, поскольку устаревшие методы, использовавшиеся археологами и антропологами в начале XX века (и даже раньше), означают, что мы не всегда можем быть полностью уверены в своих выводах.

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С такой загадкой группа ученых под руководством исследователей из Национального центра научных исследований (CNRS) и Национального музея естественной истории Франции провела тщательную повторную оценку древних останков Ла Феррасси 8, которые сейчас хранятся в музее почти 50 лет после того, как были обнаружены между 1970 и 1973 годами.

“Обнаружение и контекст этого скелета обычно считались плохо задокументированными, но на самом деле этот недостаток связан с отсутствием необходимой обработки информации и материалов из Ла Феррасси, относящихся к предпоследней фазе раскопок (1968–1973)“, - пишут исследователи в своей новой статье. “Действительно, огромное количество данных осталось неоцененным до нашего текущего исследования“.

В новой работе исследователи рассмотрели записные книжки и полевые дневники, использованные первоначальной командой раскопок, а также проанализировали кости Ла Феррасси 8. Они также выполнили новые раскопки и анализы в пещере Ла Феррасси, где были обнаружены останки ребенка.

Результаты их междисциплинарного подхода предполагают, что, несмотря на нестандартный характер предыдущих исследований предполагаемого захоронения Ла Феррасси 8, старые выводы были правильными: ребенок был похоронен.

Художественная реконструкция детского захоронения CNRS

“Комбинированные антропологические, пространственные, геохронологические, тафономические и биомолекулярные данные, проанализированные здесь, позволяют предположить, что захоронение является наиболее разумным объяснением“, - объясняют авторы.

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“Наши результаты показывают, что Ла Феррасси 8 вторгается в более старый (и археологически стерильный) осадочный слой. Мы предполагаем, что неандертальцы намеренно вырыли яму в стерильных отложениях, в которой был положен ребенок“.

Придя к такому выводу, команда подтвердила, что хорошо сохранившиеся кости были уложены в целости и сохранности, оставаясь в своем анатомическом положении, с поднятой головой выше остальной части тела, даже несмотря на то, что рельеф местности был наклонным. под другим углом (что предполагает искусственный подъем руками неандертальцев).

Кроме того, на них не было следов животных, что команда считает еще одним вероятным признаком скорого предполагаемого захоронения. Особенно по сравнению с обветренным состоянием различных останков животных, найденных поблизости.

“Отсутствие следов хищников, низкая степень пространственного нарушения, фрагментации и выветривания предполагают, что они были быстро покрыты отложениями“, - объясняют исследователи .

“Мы не можем найти какой-либо естественный (т.е. неантропный) процесс, который мог бы объяснить присутствие дочернего элемента и связанных с ним элементов в стерильном слое с наклоном, который не соответствует геологическому наклону пласта. В этом случае мы предлагаем, чтобы тело ребенка было положено в яму, вырытую в стерильном осадке“.

Это не первое исследование за последнее время, в котором утверждаются новые доказательства того, что неандертальцы хоронили своих мертвецов, и, вероятно, не будет последним.

Французская команда говорит, что пришло время применить сегодняшние новые и улучшенные аналитические стандарты к различным останкам скелетов от Ла Феррасси 1 до Ла Феррасси 7, что даст нам обновленную оценку того, как они были захоронены.

Напомним, ранее сообщалось, что первая мировая война в истории человечества шла против неандертальцев.