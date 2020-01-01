Астрономы обнаружили гигантские рентгеновские пузыри вокруг галактики

Новый обзор неба в рентгеновских лучах выявил ранее скрытую структуру в галактике Млечный Путь.

Обнаруженные гигантские пузыри рентгеновского излучения из центра галактики, простирающиеся на огромные расстояния выше и ниже плоскости Млечного пути.

Они настолько огромны, что поглощают уже известные пузыри Ферми гамма-излучения, но, по мнению группы астрофизиков во главе с Питером Пределем из Института внеземной физики Макса Планка в Германии, вполне вероятно, что эти два явления каким-то образом связаны.

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Ореол Млечного пути над и под галактической плоскостью - отличное место для поиска свидетельств прошлых выбросов из центра Галактики. По сравнению с диском Млечного пути, он относительно пуст от материала, поэтому любая энергетическая активность из центра галактики может быть обнаружена как структуры толчка и выброса в межзвездной среде.

Вот как астрономы интерпретируют пузыри Ферми. Обнаруженные гамма-телескопом Ферми в 2010 году, эти структуры заполнены горячим газом и магнитными полями, которые испускают гамма-излучение, расширяющееся из центра галактики. Они простираются на девять килопарсеков (29 354 световых года) в каждом направлении, а их общий размер составляет 18 килопарсеков.

Считается, что эти пузыри свидетельствуют о прошлой активности в этом регионе, хотя мы до сих пор не знаем, что это за активность.

Варианты включают активность звездообразования, когда рождается огромное количество звезд, или вспышку в настоящее время неподвижной сверхмассивной черной дыры в центре Галактики, когда она была немного более активной.

Это новое открытие может предоставить контекст, который поможет ученым интерпретировать тайну пузырей Ферми.

Пузырьки Ферми (красные) и пузыри eROSITA (голубые). Predehl

Результаты получены с помощью рентгеновского телескопа eROSITA на борту космической обсерватории Спектр-РГ. Он был запущен в июле 2019 года и предназначен для проведения самого глубокого обзора всего неба в рентгеновских лучах. И, благодаря своей невероятной чувствительности, он отображал структуры, которые ни один другой инструмент не мог четко различить.

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Эти огромные структуры простираются на 14 килопарсек (45 661 световой год) в обе стороны от центра Галактики. При таком размере они полностью поглощают пузыри Ферми. Но - хотя мы до сих пор не знаем точную причину появления пузырей - Предель и его команда считают, что они возникли в результате одного и того же события.

Особый интерес в наблюдениях вызвали структуры, полученные с помощью ROSAT, предшественника eROSITA. Хотя более низкое разрешение и чувствительность ROSAT означало, что эти структуры были видны только частично, связи с пузырьками Ферми уже были установлены. Эти связи стали яснее только с данными eROSITA.

"Пузыри Ферми и крупномасштабное рентгеновское излучение, обнаруженное eROSITA, демонстрируют поразительное морфологическое сходство", - написали исследователи в своей статье "Поэтому мы предполагаем, что пузыри Ферми и структура eROSITA физически связаны, и называем последнюю "пузырями eROSITA". Наше открытие подтверждает ранее предполагаемое общее происхождение этих двух объектов".

Пузырьки Ферми фиолетового цвета, пузыри eROSITA желтого цвета Predehl

Несмотря на то, что они могут быть связаны, между пузырями Ферми и пузырями eROSITA есть некоторые важные различия. Во-первых, пузырьки Ферми имеют эллиптическую форму; пузыри eROSITA кажутся почти сферическими.

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Во-вторых, пузыри eROSITA намного больше, по размеру сопоставимы с галактическим диском, говорят исследователи.

Они также наблюдают две заметные структуры в пузырях eROSITA. Есть внешняя граница пузырей eROSITA, яркая в рентгеновских лучах, что указывает на то, что газ на границе горячее, чем газ вокруг него. Это согласуется с фронтом ударной волны, распространяющимся через галактическое гало, связанным с прямой ударной волной, связанной с началом энергетического события, вызвавшего пузыри.

Другая структура является границей между пузырьками eROSITA и пузырьками Ферми внутри них. Команда интерпретирует это как контактный разрыв - границу, которая отделяет нагретую ударом межзвездную среду вне пузырьков Ферми от ударного истечения внутри них.

То, что они были созданы одним и тем же событием, может помочь наложить ограничения на то, что произвело пузыри Ферми, поскольку для надувания пузырей eROSITA потребуется значительно больше энергии. Активность звездообразования могла бы, например, раздувать пузыри eROSITA, но пузыри находятся прямо на пределе производства энергии активности звездообразования.

С другой стороны, они комфортно находятся в диапазоне энергий активного галактического ядра - галактической сверхмассивной черной дыры, которая активно аккрецирует материал, производя мощные обратные потоки в виде струй и ветров. И активность сверхновых, связанная с образованием звезд, также может производить достаточно энергии.

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В любом случае новое открытие дает нам новую интересную информацию. Например, считается, что галактики растут за счет повторной конденсации остывающей плазмы, которая нагрелась во время коллапса гало темной материи . Пузырьки eROSITA являются прямым доказательством того, что эту плазму можно повторно нагреть.

У нас также есть новый контекст для Северного полярного отрога , горячего, яркого в рентгеновских лучах пузыря в северном небе. Этот объект было трудно понять, так как очень трудно сказать, как далеко он находится.

Некоторые астрономы связывают это со сверхновыми и рождением звезд на относительно коротком расстоянии . Другие думали, что это могло быть намного дальше, связанное с оттоком из галактического центра. Результаты команды предполагают, что это может быть связано с пузырями eROSITA.

Более подробное и внимательное изучение гигантских структур - не только в рентгеновских лучах, но и с помощью других инструментов - может помочь нам найти ответы на эти нерешенные вопросы. И, как обычно делают научные наблюдения, мы надеемся привести нас к еще более глубоким открытиям.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы исследовали мертвую галактику рядом с Млечным путем.