Юпитер и Сатурн сольются в Вифлеемскую звезду

Две планеты соединятся впервые за 800 лет.

2020 год завершится уникальным астрономическим зрелищем: Юпитер и Сатурн будут настолько близки, что будет казаться, что они образуют "двойную планету". Великое соединение, как стали называть такое соединение планет, не происходило почти 800 лет.

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Когда орбиты планет выравниваются каждые 20 лет, Юпитер и Сатурн становятся очень близкими друг к другу. Это происходит потому, что Юпитер обращается вокруг Солнца каждые 12 лет, в то время как орбита Сатурна занимает 30 лет. Однако соединение в 2020 году особенно редко - планеты не наблюдались так близко друг к другу со времен средневековья, в 1226 году.

Некоторые ученые предполагают, что такое соединение описано в Новом Завете как Вифлеемская звезда. Именно соединение Юпитера, Сатурна и Марса в начале марта 6 года до н.э. и упоминается в Библии.

"Соединения между этими двумя планетами довольно редки, они происходят примерно раз в 20 лет, но это соединение исключительно редко из-за того, насколько близко планеты будут располагаться друг к другу", - сказал в заявлении астроном Университета Райса Патрик Хартиган . "Вам придется полностью вернуться к незадолго до рассвета 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое соответствие между этими объектами, видимыми в ночном небе".

График сближения планет

По данным EarthSky, совпадая с зимним солнцестоянием 21 декабря 2020 года, две планеты будут находиться на расстоянии всего 0,1 градуса друг от друга - меньше диаметра полной Луны. Слово "соединение" используется астрономами для описания встречи объектов в нашем ночном небе, и великое соединение происходит между двумя самыми большими планетами в нашей солнечной системе: Юпитером и Сатурном.

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Планеты будут расположены так близко, что с некоторых ракурсов будет казаться, что они полностью перекрываются, создавая редкий эффект "двойной планеты".

Однако, хотя невооруженным глазом они могут казаться очень, очень близкими, на самом деле они все еще находятся на расстоянии сотен миллионов километров друг от друга, заявило NASA.

Во время последнего великого соединения в 2000 году Юпитер и Сатурн были так близко к Солнцу, что это событие было трудно наблюдать. Но на этот раз наблюдатели должны иметь более четкое представление о небесном событии. По сообщению NASA, большое соединение будет видно вскоре после заката, низко в юго-западном небе, если смотреть из северного полушария.

В течение всего декабря наблюдатели без труда смогут обнаружить две планеты. В течение следующих трех недель вы можете каждый вечер смотреть вверх, чтобы наблюдать, как они становятся все ближе и ближе в небе.

В настоящее время Юпитер кажется ярче любой звезды на небе. Сатурн немного тусклее, но такой же яркий, как самые яркие звезды, с узнаваемым золотым свечением.

Сатурн появится к востоку от Юпитера и даже будет выглядеть так же близко к планете, как некоторые из его собственных спутников. В отличие от мерцающих звезд, обе планеты будут сохранять постоянную яркость, которую легко найти в ясную ночь.

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Это событие можно наблюдать из любой точки Земли при условии ясного неба. "Чем дальше на север будет наблюдатель, тем меньше времени у него будет, чтобы мельком увидеть соединение, прежде чем планеты опустятся за горизонт", - сказал Хартиган.

Планеты будут казаться очень близкими примерно в течение месяца, что даст наблюдателям достаточно времени, чтобы засвидетельствовать захватывающее выравнивание. Событие совпадает с декабрьским солнцестоянием, отмечая самый короткий день в году в Северном полушарии.

Это будет "величайшее" великое соединение на следующие 60 лет, до 2080 года. Хартиган сказал, что после этого соединения не будут настолько близкими вплоть до 2400 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Солнечной системе найдена электролуна.