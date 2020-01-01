Эверест в 2020 году стал выше

Высоту горы подкорректировали согласно измерениям двух стран.

Самая высокая точка на Земле поднялась немного выше во вторник, поскольку Китай и Непал наконец договорились о точной высоте горы Эверест после долгих лет споров.

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Согласованная высота в 8848,86 метра, обнародованная на пресс-конференции в Катманду, была на 86 сантиметров выше, чем измерение, ранее признанное Непалом, и более чем на четыре метра выше официального показателя Китая.

Это несоответствие произошло из-за того, что Китай измерил основание скалы на вершине, а не - как в случае с новыми показаниями - снежным и ледяным покровом на вершине.

Используя тригонометрию за сотни миль на равнинах Индии, британские колониальные географы впервые определили высоту Эвереста в 1856 году - 8840 метров над уровнем моря.

После того, как Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей Шерп впервые достигли вершины Эвереста 29 мая 1953 года, индийские исследования скорректировали высоту до 8848 метров.

Это измерение было широко распространено, и число привлекло не только амбициозных альпинистов, но и вдохновило имена на линии одежды для приключений, рестораны и даже водочные бренды.

В 1999 году Национальное географическое общество США пришло к выводу, что самая высокая точка в мире составляет 8850 метров, но Непал официально этого не признавал, хотя это широко цитируется.

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Тем временем Китай провел несколько собственных исследований, и в 2005 г. получил измерение 8 844,43 метра.

Это спровоцировало скандал с Непалом, который разрешился только в 2010 году, когда Катманду и Пекин согласились, что их измерения относятся к разным вещам - один к высоте Эвереста, а другой к высоте его снежного покрова.

Непал решил провести исследование - первоначально самостоятельно, а затем к нему присоединился Китай - после предположений, что движения тектонических плит, включая сильное землетрясение в 2015 году, могли повлиять на высоту.

Прошлой весной непальские геодезисты достигли вершины Эвереста с более чем 40 килограммами оборудования, включая приемник Глобальной спутниковой навигационной системы (GNSS).

Они потратили примерно два морозных часа на сбор данных, когда десятки альпинистов стояли на вершине горы.

"Восхождение на Эверест само по себе является сложной задачей, но мы также должны были измерить его", - сказал Хим Лал Гаутам, сотрудник отдела геодезии, потерявший палец на ноге в результате обморожения во время экспедиции.

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Непал должен был обнародовать результаты ранее в этом году, но затем подключился Китай после визита в Непал в октябре 2019 года президента Си Цзиньпина.

В этом году у китайской исследовательской экспедиции на вершине было более тихое рабочее место, поскольку они были единственными альпинистами на горе, закрытой из-за пандемии коронавируса .

Данг Ямин, эксперт Национального бюро геодезии и картографии, сообщил китайскому государственному телеканалу CCTV, что окончательный результат представляет собой среднее значение между измерениями Непала и Китая в соответствии с научными правилами.

"Различные страны завершали измерение высоты ... несколько раз", - сказал Падма Кумари Арьял, министр земельных ресурсов Непала. "В разных случаях результаты были разными, поэтому сегодня мы прекращаем эти недоразумения".

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли горы выше Эвереста.