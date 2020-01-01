Интересный факт дня: Собаки не такие умные, как нам кажется

На самом деле, наши питомцы понимают нас не так хорошо, как мы думаем.

Если вы любитель собак, вы знаете, каково это связываться с этими прекрасными животными. Вы знаете, что они могут понять не только то, что вы им говорите, но и то, как вы это говорите .

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Однако вы можете не знать, сколько смысла им на самом деле не хватает, когда вы устно общаетесь с ними. Новое исследование предполагает, что собакам может не хватать большего, чем мы думаем.

Несмотря на превосходный слух и способность собак анализировать и обрабатывать различные звуки речи, новое исследование, проведенное учеными из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште, показывает, что собаки могут упустить даже незначительные различия, которые не могут различить тонкие различия между похожими звуками.

"Хотя собаки обладают замечательными способностями к социальному познанию и общению, количество слов, которые они учатся распознавать, обычно остается очень низким", - объясняют исследователи в своей статье. "Причина такой ограниченной мощности до сих пор неясна".

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Чтобы исследовать эти ограничения в слуховом словарном запасе собак, исследователи провели эксперимент, в котором более 40 собак были доставлены в лабораторию, и их мозговая активность была измерена неинвазивным способом с помощью электродов электроэнцефалографии (ЭЭГ), прикрепленных к их черепу. .

При подключении к оборудованию животные слышали три разных типа слов, произносимых на записи: знакомые инструктивные слова (например, "сидеть"), фонетически похожие бессмысленные слова (например, "нидедь") и разные бессмысленные слова (например, "беп").

Результаты ЭЭГ, основанные на подгруппе из 17 животных, данные которых считались надежными, показали явное различие в реакциях мозга собак - называемых связанными с событиями потенциалами (ERP) - когда они слышали либо знакомые слова, либо несходные по звучанию бессмысленные слова. .

В целом, однако, ERP предполагают, что собаки не могут различать знакомые инструкции (например, "сидеть") и похожие по звучанию бессмысленные термины (например, "нидедь"), учитывая фонетическое наложение между ними.

Исследователи предполагают, что это ограничение не связано с недостаточным восприятием - поскольку собаки ранее были способны определять тонкие изменения в звуках человеческой речи - но может отражать, как животные фокусируют свое внимание.

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Младенцы, отмечают исследователи, также не умеют различать очень похожие по звуку слова в очень молодом возрасте (младше 14 месяцев), но позже учатся различать небольшие изменения в фонетике, что лежит в основе способности человека владеть большим словарным запасом. .

По какой-то причине - которая может быть выяснена в будущих исследованиях - кажется, собаки не преодолевают это препятствие, не обращая внимания на все звуки речи, из которых состоят слова.

Это может быть фактором того, почему собаки, как правило, учат только ограниченное количество человеческих слов, но это также может означать, что они не понимают людей так хорошо, как думают люди: похожие звучащие слова могут сбивать их с толку, будучи воспринятыми. в их мозгах как тоже самое.

"Как и в случае с человеческими младенцами, мы предполагаем, что сходство мозговой активности собак для инструктивных слов, которые они знают, и для похожих бессмысленных слов, отражает не ограничения восприятия, а искажения внимания и обработки", - объясняет старший научный сотрудник Аттила Андикс. "Собаки могут не обращать внимания на все детали звука речи, когда они слушают слова".

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