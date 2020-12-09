Инопланетяне уже среди нас - экс-глава космической обороны Израиля

Бывший глава израильской космической безопасности говорит, что инопланетяне существуют, и Трамп знает об этом.

Экс-глава космической безопасности министерства обороны Израиля Хаим Эшед заявил, что земляне контактировали с инопланетянами из "галактической федерации".

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"Неопознанные летающие объекты попросили не публиковать информацию о том, что они здесь, человечество еще не готово", - сказал израильской газете Yediot Aharonot Эшед. Интервью на иврите было проведено в пятницу и получило огласку во всем мире после того, как во вторник были опубликованы его части на английском языке в "Джерузалем пост".

Профессор и генерал в отставке Эшед сказал, что между видами были подписаны соглашения о сотрудничестве, включая "подземную базу в глубинах Марса", где находятся американские астронавты и представители инопланетян.

"Между правительством США и пришельцами есть соглашение. Они подписали с нами контракт на проведение здесь экспериментов", - сказал он.

Эшед добавил, что президент Дональд Трамп знал о существовании инопланетян и был "на грани раскрытия" информации, но его попросили не делать этого, чтобы предотвратить "массовую истерию".

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"Они ждали до сегодняшнего дня, когда человечество разовьется и достигнет стадии, когда мы поймем, в целом, что такое космос и космические корабли", - сказал Эшед, имея в виду галактическую федерацию.

Белый дом и израильские официальные лица не сразу ответили на запрос NBC News о комментариях. Сью Гоф, пресс-секретарь Пентагона, отказалась от комментариев.

Представитель NASA сказал, что одной из ключевых целей агентства является поиск жизни во Вселенной, но пока не обнаружено признаков внеземной жизни.

"Хотя нам еще предстоит найти признаки внеземной жизни, NASA изучает Солнечную систему и за ее пределами, чтобы помочь нам ответить на фундаментальные вопросы, в том числе, одиноки ли мы во Вселенной", - говорится в заявлении представителя.

Идеи Эшеда изложены более подробно в опубликованной в ноябре публикации Агар Янаи "Вселенная за горизонтом - беседы с профессором Хаимом Эшедом".

Эшед, который руководил запуском многочисленных израильских спутников в космос, сказал, что он высказывается только сейчас, потому что отношение меняется, и люди кажутся более восприимчивыми.

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"Если бы я говорил то, что говорю сегодня, пять лет назад меня бы госпитализировали", - сказал он Yediot. "Сегодня уже говорят о другом. Мне нечего терять. Я получил ученые степени и награды, меня уважают в зарубежных университетах".

Комментарии Эшеда сразу же породили в сети мемы и теории заговора. По крайней мере, полдюжины учетных записей были созданы в Твиттере, утверждая, что являются представителями на Земле от "Галактической Федерации". Другие пользователи просили усиленного внимания и встречи с группой инопланетян.

Ник Поуп, ранее занимавшийся расследованием НЛО для министерства обороны Великобритании, охарактеризовал высказывания Эшеда как "экстраординарные".

"Либо это своего рода розыгрыш, либо рекламный ход, чтобы помочь продать его книгу, возможно, из-за того, что что-то было потеряно в переводе, - сказал он.

Поуп сказал, что сообщество НЛО и теории заговора было взволновано, но остались вопросы, в том числе, говорил ли Эшед, исходя из личных знаний и опыта, или повторяет ли он то, что ему сказали.

Напомним, ранее сообщалось, что встречу с инопланетянами назначили на этот век.