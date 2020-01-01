Подросток объяснила квантовую механику и получила престижную премию

17-летняя девушка в простом рассказе объяснила сложную квантовую механику.

Канадская девочка-подросток из Форт-Мак-Мюррей, Альберта, выиграла крупный научный конкурс за захватывающее видео на YouTube, в котором она блестяще упрощает сложную концепцию квантового туннелирования .

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Марьям Цегайе, 17-летняя ученица государственной средней школы École McTavish, выиграла главный приз на шестом ежегодном конкурсе Breakthrough Junior Challenge за объяснение, в котором она увлеченно углубляется в квантовую механику, сравнивая поведение электронов с тем, как ее брат читерит в видеоиграх.

Квантовое туннелирование относится к квантово-механическому явлению, при котором электроны могут "туннелировать" через барьеры, которые они теоретически не могут преодолеть с точки зрения классической физики.

По мнению Марьям, ее брат, использующий чит-код в видеоигре, позволяющий своему персонажу проходить сквозь внутриигровые стены, - это в основном то же самое. Так начинается ее веселый и информативный рассказ, который использует анимацию и быстрые вставки, чтобы разбить и визуализировать эту часто сложную тему.

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За это видео она получила главный приз Breakthrough Junior Challenge: Марьям получит стипендию в размере 250 000 долларов США. Кроме того, ее учитель естествознания получит 50 000 долларов США, а ее школа получит новую научную лабораторию стоимостью 100 000 долларов США.

"Поздравляем Марьям, которая поистине блестящая как образцовый научный коммуникатор», - сказала Юлия Мильнер, соучредитель Breakthrough Junior Challenge. "Марьям создала уникальное, единственное в своем роде видео, которое объясняет сложную научную теорию, используя соответствующие термины и юмор, - впечатляющий подвиг".

В этом году в конкурсе приняли участие более 5600 студентов в возрасте от 13 до 18 лет из 124 стран. В сентябре это гигантское поле было сужено до 30 полуфиналистов, чьи видео посмотрели более 2 миллионов человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в квантовых частицах нашли секрет бессмертия.