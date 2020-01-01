Интересный факт дня: Воробьи используют профилактические препараты

Мы - не единственный вид, который использует лекарственные травы для профилактики.

Справедливо сказать, что медицина - одно из величайших достижений человечества. От поиска растений, которые могут притупить боль или замедлить заражение, до производства нескольких высокоэффективных вакцин менее чем за 12 месяцев для совершенно нового вируса, мы можем очень гордиться своими достижениями как биологический вид.

Но мы, возможно, не единственный вид, который знает, что определенные вещи в природе могут помочь в лечении наших болезней.

Читай также: Интересный факт дня: Из-за коронавируса воробьи стали сексуальнее

В новом корреспондентском документе выдвинута идея о том, что красновато-коричневые воробьи (Passer cinnamomeus ) в Китае используют листья полыни (Artemisia verlotorum) в своем гнезде в качестве профилактического лекарства, чтобы уменьшить количество паразитов и помочь своим детям расти.

Вывод о том, что животные могут использовать лекарственные растения в свою пользу, не нов: беременные слоны в Кении едят определенный лист, чтобы вызвать роды, в то время как многие другие млекопитающие используют лекарственные растения для самолечения - иногда для предотвращения болезней или просто для улучшения самочувствия.

Но все же довольно удивительно, что крошечный воробей может знать, что одни растения более важны, чем другие для защиты от болезней.

"В Китае красновато-коричневые воробьи включают листья полыни в свои гнезда примерно в то же время, когда местные жители вешают полынь на свои двери по традиционному обычаю во время Праздника лодок-драконов" , - написали исследователи в своей новой статье под руководством эколога Хайнаньского педагогического университета Канчао. Ян.

Читай также: Интересный факт дня: Антарктический лед выделяет радиацию

"Вера в то, что такое поведение защищает от болезней, подтверждается описанием антипаразитарных соединений в полыни. Было высказано предположение, что включение свежих листьев полыни в гнезда может выполнять аналогичную функцию для воробьев".

Чтобы попытаться доказать это, команда установила 48 пар гнездовых ящиков, одну пару с 5 граммами полыни, а другую с 5 граммами бамбука.

Как только гнезда начали заполняться красновато-коричневыми воробьями, исследователи также добавляли больше полыни, больше бамбука или ничего каждый день и взвешивали, сколько полыни сами воробьи принесли в гнездо.

"Используя серию поведенческих экспериментов, мы показываем, что птицы активно ищут места для гнезд рядом с доступной полынью и пополняют запасы основанных гнезд свежими листьями полыни, собранными исключительно на основе запаха листьев", - говорит эколог Уильям Фини из Университета Гриффита в Австралии. .

"Гнезда, содержащие листья полыни, имели меньшую нагрузку паразитами. Уменьшая количество паразитов, таких как клещи, воробьи, которые добавляли больше листьев полыни в свое гнездо, производили более тяжелых и здоровых птенцов".

Читай также: Интересный факт дня: Муравьи оказались быстрее гепардов

Теперь стоит отметить, что мы не можем точно сказать, знают ли сами воробьи, что полынь полезна для их детей. Не то чтобы мы могли их спрашивать, а может быть, они собирают его по какой-то другой причине.

Возможно, больше воробьев, которым нравился его запах, использовали его и, следовательно, выжили, чтобы передать свои гены, связанные с запахом полыни.

Но исследование является более убедительным доказательством того, что мы не единственные, кто использует растения (и другие вещи) в лечебных целях.

"Наши результаты показывают, что красновато-коричневые воробьи, как и люди, используют полынь в качестве профилактического травяного лекарства, чтобы защитить свое потомство от болезней", - говорит Фини. "Стоит задаться вопросом, кто кого подражает?"

Статья опубликована в Current Biology.

Напомним, ранее мы узнали, что яд рыбы фугу защищает ее от стресса.