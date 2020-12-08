Солнце вступило в новый цикл, который может стать одним из самых сильных

Наше светило вступило в новый 11-летний цикл и астрономы считают, что он может быть одним из самых мощных. Это прямо противоречит официальному прогнозу солнечной погоды от NASA и NOAA, но если он подтвердится, это может подтвердить теорию о циклах солнечной активности, над которой ученые работали годами.

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"Ученые изо всех сил пытались предсказать как длину, так и силу циклов солнечных пятен, потому что у нас нет фундаментального понимания механизма, который управляет циклом", - сказал физик Скотт Макинтош из Национального центра атмосферных исследований США.

"Если наш прогноз окажется верным, у нас будет свидетельство того, что наша концепция понимания внутренней магнитной машины Солнца находится на правильном пути".

Уровни активности Солнца на самом деле весьма непостоянны, и его циклы активности связаны с его магнитным полем.

Каждые 11 лет полюса Солнца меняются местами; юг становится севером, а север становится югом. Непонятно, что движет этими циклами, но мы знаем, что полюса переключаются, когда магнитное поле наиболее слабое.

Поскольку магнитное поле Солнца контролирует его активность - солнечные пятна (временные области сильных магнитных полей), солнечные вспышки и выбросы корональной массы (вызванные замыканием и пересоединением силовых линий магнитного поля) - эта стадия цикла проявляется как период очень минимальной активности. Это называется солнечным минимумом.

После того, как полюса поменялись местами, магнитное поле усиливается, и солнечная активность достигает солнечного максимума перед тем, как спадать к следующему полярному переключению.

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Обычно мы отслеживаем солнечные минимумы, внимательно следя за солнечной активностью. По этому показателю последний солнечный минимум имел место в декабре 2019 года. Сейчас мы находимся в 25-м солнечном цикле с момента начала наблюдений, приближаясь к солнечному максимуму.

По данным NASA и NOAA, ожидается, что это будет тихий максимум с пиком солнечных пятен в размере около 115 солнечных пятен в июле 2025 года. Это очень похоже на 24-й цикл солнечной активности, у которого пик солнечных пятен составлял 114.

Но Макинтош и его коллеги считают иначе. В 2014 году он и его коллеги опубликовали статью, в которой описывают свои наблюдения за Солнцем в 22-летнем цикле.

Это долгое время считалось полным солнечным циклом, когда полюса возвращаются в исходное положение, но Макинтош заметил кое-что интересное. В течение примерно 20 лет мерцания крайнего ультрафиолета, называемые корональными яркими точками, кажется, перемещаются от полюсов к экватору, встречаясь в середине.

Движение этих ярких точек через средние широты, кажется, совпадает с активностью солнечных пятен.

Эти яркие точки, как полагает Макинтош, связаны с полосами магнитных полей, которые огибают Солнце и распространяются от полюсов к экватору каждые 11 лет или около того.

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Поскольку они имеют противоположную полярность, когда они встречаются посередине, они нейтрализуют друг друга - то, что исследователи называют "терминатором". Эти события-терминаторы отмечают конец солнечного магнитного цикла и начало следующего.

Но они не всегда занимают одинаковое количество времени. Иногда эти полосы замедляются по мере достижения средних широт, что означает, что промежуток времени между событиями терминатора варьируется. И команда заметила, что существует корреляция между продолжительностью времени между терминаторами и интенсивностью следующего солнечного максимума.

"Когда мы оглядываемся назад на 270-летнюю историю наблюдений за явлениями терминаторов, мы видим, что чем длиннее время между терминаторами, тем слабее следующий цикл", - сказал астроном Боб Лимон из Университета Мэриленда в округе Балтимор.

"И, наоборот, чем короче время между терминаторами, тем сильнее следующий солнечный цикл".

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Самый длинный цикл из зарегистрированных по времени между терминаторами - это солнечный цикл 4, который длился более 15 лет. За ним последовал знаменитый минимум Дальтона - пик всего из 82 солнечных пятен в 5-м солнечном цикле, который длился почти 14 лет, и 81 солнечное пятно в 6-м солнечном цикле.

Но за более короткими солнечными циклами - менее 11 лет - следуют максимумы с пиками, намного превышающими 200 солнечных пятен.

23-й солнечный цикл, согласно метрике команды Макинтоша, был довольно длинным. Это длилось почти 13 лет. А 24-й солнечный цикл был намного тише, чем предыдущие. Но и этого было очень мало, меньше 10 лет. Если анализы команды верны, к середине 2020-х годов нас ожидает множество солнечных пятен.

Есть только один способ узнать это - подождать и посмотреть. Но Макинтош и его команда уверены в своей интерпретации активности Солнца. И, если они правы, это даст нам совершенно новый набор инструментов для понимания того, как работает Солнце.

"Как только вы определите терминаторов в исторических записях, картина станет очевидной", - сказал Макинтош.

"Слабый 25-й цикл солнечных пятен, как прогнозирует сообщество, будет полным отходом от всего, что данные показали нам до этого момента".

Напомним, ранее сообщалось, что Солнце вступило в новую 11-летнюю фазу.