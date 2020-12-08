Умер первый преодолевший звуковой барьер пилот

Чак Йегер, пилот ВВС США, который первым преодолел звуковой барьер, скончался в возрасте 97 лет.

Жена Йегера, Виктория, поделилась новостью в Твиттере, написав: “Это глубокое горе, я должен сказать вам, что моя жизненная любовь, которую генерал Чак Йегер скончался около 9 вечера по восточному времени. Невероятно хорошо прожитая жизнь, величайший пилот Америки и наследие силы, приключений и патриотизма останется в памяти навсегда“.

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Йегер стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер 14 октября 1947 года во время полета на ракетном самолете Bell X-1 на высоте 13 700 метров над озером Роджерс-Драй в пустыне Мохаве. Во время полета Йегер достиг 1,05 Маха, что в 1,05 раза больше скорости звука. Самолет, который он назвал Glamorous Glennis в честь своей первой жены Гленнис Йегер, которая умерла в 1990 году. Bell X-1 теперь выставлен в Смитсоновском музее авиации и космонавтики в Вашингтоне.

В дальнейшем Йегер будет летать на еще более быстрых самолетах, включая Lockheed XF-104, который летал более чем в два раза со скоростью звука. Его испытательные полеты были отображены в книге Тома Вулфа “Правильный материал“ 1979 года, а также в одноименной экранизации и новом сериале Disney Plus.

Летная карьера Йегера в ВВС США началась во время Второй мировой войны в 1941 году, где он служил рядовым, а затем авиамехаником. Он начал обучение летчиков в 1942 году, а после войны стал летчиком-испытателем. Йегер управлял множеством экспериментальных самолетов на базе ВВС Эдвардс.

Бригадный генерал Чарльз Э. «Чак» Йегер стоит перед своим F-15 Eagle в день 50-летия рекорда по преодолению скорости звука U.S. Air Force

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В 1960 году Йегер занимал должность директора космической школы в Эдвардсе, а позже был командиром крыла во время войны во Вьетнаме, где он совершил более 130 боевых вылетов, согласно биографии NASA. Йегер также входил в президентскую комиссию по расследованию катастрофы космического корабля NASA Challenger, в результате которой в 1986 году погибли семь астронавтов.

Йегер уволился из ВВС в 1975 году в звании бригадного генерала после 33 лет службы. На протяжении своей карьеры он получил множество наград и благодарностей, в том числе медаль за выдающиеся заслуги, Серебряную звезду, Почетный легион и Бронзовую звезду, как сообщает New York Times. Йегер также получил президентскую медаль свободы в 1985 году от президента Рональда Рейгана.

Напомним, ранее сообщалось, что умер первый вышедший в космос человек.