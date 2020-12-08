В Индии 300 человек заболели неизвестной болезнью

По сообщениям СМИ, от загадочной болезни заболели сотни людей в городе на юго-востоке Индии.

По данным CNN, за выходные более 300 человек в городе Элуру, расположенном в штате Андхра-Прадеш, были госпитализированы с симптомами эпилепсии, включая судороги и потерю сознания, а также тошноту и рвоту.

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Один пациент с этими симптомами умер от остановки сердца, но официальные лица заявили, что смерть не связана с загадочной болезнью.

Хотя коронавирусная инфекция широко распространена в этом районе, все эти пациенты дали отрицательный результат на COVID-19 , сообщает CNN.

Кроме того, анализы крови, проведенные до сих пор, не обнаружили доказательств других вирусных инфекций, таких как лихорадка денге или чикунгунья.

К понедельнику около 180 пациентов выздоровели, и их выписали из больницы.

Должностные лица изучали ряд возможных культовых причин болезни. Первоначально официальные лица подозревали заражение воды, потому что было установлено, что у всех пациентов был общий источник воды.

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Однако министр здравоохранения штата Андхра-Прадеш Алла Кали Кришна Шринивас заявила, что тесты исключили загрязнение воды, а также загрязнение воздуха как причину загадочной болезни, сообщает CBS News.

Должностные лица все еще проводили анализы крови на патогены, такие как кишечная палочка. (Инфекции, вызванные кишечной палочкой, могут вызывать тошноту и рвоту, но обычно не судороги.)

По сообщению CBS News, власти ряда ведущих индийских институтов здравоохранения, включая Всеиндийский институт медицинских наук в Нью-Дели, направляются в Элуру, чтобы помочь в расследовании случаев заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, что таинственный смертельный вирус начал распространяться по странам.