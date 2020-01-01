Астрономы сделали самый детальный снимок пятна на Солнце

Снимок получен новой солнечной обсерваторией.

На Гавайях солнечный телескоп Даниэля К. Иноуе (DKIST) все еще находится на завершающей стадии строительства, но его первое изображение солнечного пятна, сделанное 28 января 2020 года, уже является самым лучшим снимком. подробно мы видели.

"Изображение солнечного пятна достигает пространственного разрешения примерно в 2,5 раза выше, чем когда-либо ранее, и демонстрирует магнитные структуры размером всего 20 километров на поверхности Солнца", - сказал астроном Томас Риммерл из Национальной солнечной обсерватории NSF.

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Солнечные пятна представляют для нас большой интерес здесь, на Земле. Большая часть поверхности Солнца выглядит как область вокруг пятна, похожая на попкорн. Каждая из этих гранул представляет собой конвекционную ячейку; горячая плазма поднимается посередине, по мере остывания движется к краям и падает обратно на Солнце. И они огромны - типичная гранула составляет около 1500 километров в поперечнике.

Солнечные пятна - это временные пятна, на которых магнитное поле Солнца становится особенно сильным, препятствуя нормальной конвекционной активности звезды. Поскольку силовые линии магнитного поля не позволяют горячей плазме подниматься изнутри, пятно примерно на треть холоднее, чем область вокруг него, и кажется более темным.

Эти силовые линии магнитного поля ответственны за другое явление, которое затрагивает нас здесь, на Земле. Когда они запутываются, ломаются и повторно соединяются, они могут выделять огромное количество энергии, вызывая солнечные вспышки и выбросы корональной массы.

Эти солнечные извержения настолько мощны, что могут нарушить спутниковую связь, навигацию и, в тяжелых (к счастью, очень редких ) случаях, вывести из строя электросети.

Таким образом, ученые очень хотят узнать больше о солнечных пятнах и о том, как они работают - и DKIST на этом снимке, сделанном на этапе ввода в эксплуатацию (в основном, для проверки того, что все работает правильно), продемонстрировал, насколько мощным он будет в этом контексте.

По словам исследователей, изображение имеет диаметр около 16 000 километров, и Земля с ее диаметром 12 742 километра может легко поместиться внутри пятна. Визуализировав регион, они смогли отследить изменения в тонкой структуре за короткие промежутки времени - около 100 секунд. Это можно увидеть на гифке выше.

"Например, узкие темные полосы постоянно наблюдаются как в точках тени (UD), так и в полутеневых зернах (PG). Несколько типичных примеров обозначены стрелками", - пишут исследователи .

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"Узкие темные полосы внутри ярких UD и PG были предсказаны численным моделированием магнитоконвекции и являются следствием сильных шлейфов восходящего потока в областях с более низкой напряженностью магнитного поля. Темные полосы значительно эволюционируют в течение 100 секунд, создавая впечатление небольших - масштабная переворачивающаяся конвекция, возникающая в этих объектах. Спектрополяриметры DKIST позволят детально проанализировать эти мелкомасштабные особенности и сравнить их с прогнозами модели".

В ближайшие месяцы и годы DKIST, вероятно, окажется бесценным. Мы приближаемся к периоду повышенной солнечной активности, известному как солнечный максимум. Они изменяются каждые 11 лет и характеризуются заметным увеличением солнечных пятен и вспышек .

Лучшее понимание физики солнечной активности - это инструмент, который, как надеются ученые, улучшит нашу способность предсказывать солнечную погоду. И это начинается с наблюдений.

"Поскольку этот солнечный цикл только начинается, мы также вступаем в эру солнечного телескопа Иноуе", - сказал астрофизик Мэтт Маунтин из Ассоциации университетов для исследований в области астрономии, которая управляет DKIST. "Теперь мы можем направить самый совершенный солнечный телескоп в мире на Солнце, чтобы делать невероятно подробные изображения и делиться ими, а также дополнять наши научные представления о деятельности Солнца".

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы получили самые точные снимки поверхности Солнца.