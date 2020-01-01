Интересный факт дня: Порядок рождения не влияет на вашу карьеру

Ранее считалось, что первенцы чаще делают успехи в карьере.

Анализ лонгитюдного исследования, в котором участвовало 3763 американца на протяжении 50 лет, не обнаружил никаких доказательств того, что порядок рождения связан с карьерой, которую мы в конечном итоге выполняем, хотя, похоже, существует небольшая корреляция между порядком рождения и достижением статуса, включая академические достижения.

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Исследователи обнаружили, что популярная идея о том, что первенцы следуют более научным путям, а другие дети в конечном итоге занимают более творческие роли, не подтверждается данными, и они отмечают, что всегда есть множество других факторов, которые следует учитывать.

"Немногочисленные доказательства возможной связи между очередностью рождения, образованием и достижением статуса указывают больше на необъяснимые причинные механизмы, чем на черты и способности, приписываемые - но не обязательно научно подтвержденные - конкретным порядкам рождения", - говорит психолог Родика Дамиан из Хьюстонский университет.

Предыдущее исследование выдвигало две гипотезы: первая заключается в том, что дети, родившиеся позже в семье, пытаются найти ниши, еще не заполненные первенцем, поэтому в конечном итоге они идут на больший риск и становятся более творческими и общительными, что влияет на их выбор карьеры.

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Вторая идея заключается в том, что дети-первенцы обычно более умны и лучше учатся в школе и успешны в своей карьере, потому что у детей, которые следуют за ними, меньше интеллектуального стимулирования - просто не так много времени между взрослыми и детьми.

Обработка чисел, проведенная Дамианом и ее коллегой, психологом Марион Шпенглер из Тюбингенского университета в Германии, не нашла поддержки первой модели "поиска ниши" и небольшой поддержки второй модели "слияния", хотя и есть вопросы по причинно-следственной связи.

Согласно собранным данным, у первенцев на самом деле немного больше шансов найти карьеру в творческой сфере, и об этом стоит подумать, если вам интересно, кто из ваших детей в конечном итоге пойдет по какой карьере.

"Возможно, было бы лучше обратить наше внимание на социальные ожидания, практики или даже книги для родителей, которые могут влиять на наши инвестиции в будущее детей в зависимости от порядка их рождения, а не наблюдаемых индивидуальных характеристик", - говорит Дамиан.

Эти ссылки уже анализировались во многих предыдущих исследованиях, хотя результаты часто противоречивы. Отчасти проблема заключается в том, что на детей и семьи оказывает такое большое влияние, что трудно выделить очередность рождения как отдельный фактор.

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В разных исследованиях также используются разные измерения, разные эксперименты и разные группы детей (с точки зрения происхождения, возраста и т. д.), что может объяснить некоторые вариации в исследованиях, которые мы наблюдали в прошлом. Очевидно, что культура также является важным фактором .

Что также делает эту область исследований увлекательной, так это то, что у всех нас есть собственный семейный опыт и истории. Однако с точки зрения точной науки кажется, что очередность рождения не влияет на работу, которую вы в конечном итоге делаете.

"Наши результаты показывают, что роль порядка рождения в типах карьеры, профессиональном творчестве и достижении статуса, возможно, была переоценена в предыдущих исследованиях", - говорит Дамиан. "С практической точки зрения здесь практически нет свидетельств того, что первые и потомки предназначены для определенной карьеры, поэтому родители не должны удивляться, если их первенец хочет стать художником".

Напомним, ранее мы узнали, что кошки привязываются к хозяевам не меньше собак.