Апокалипсис от Ньютона выставили на аукцион

Записки ученого про конец света может купить любой желающий.

Сэр Исаак Ньютон - признанный физик, математик и астроном, может быть одним из самых известных ученых всех времен, но его обширные исследования касались областей, которые далеки от того, что мы теперь считаем наукой.

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Среди его выдающихся академических достижений - многочисленные фрагменты и неопубликованные заметки, многие из которых были обнаружены после его смерти в 1727 году, являются свидетельством его давнего и навязчивого интереса к вопросам оккультизма, алхимии и теории библейского апокалипсиса.

Эти мистические наклонности - многие из которых во времена Ньютона считались бы еретическими - отражены в некоторых фрагментарных рукописных заметках, которые в настоящее время выставляются на аукцион Sotheby's.

В данном случае тексты являются буквально фрагментами в том смысле, что они представляют собой обгоревшие куски после пожара, который, как говорят, возник из-за опрокинутой свечи, случайно брошенной собакой Ньютона, Алмазом.

Неясно, является ли эта предполагаемая цепочка событий полностью верной, но ясно то, что поврежденные пламенем листы составляют часть менее известного канона Ньютона, имеющего дело с неясными теориями, которые мы теперь твердо классифицируем как псевдонаука.

Ньютон искал королевский локоть Sotheby's

На страницах, которые на момент написания статьи продавались за $375 тыс, Ньютон размышляет о Великой пирамиде в Гизе в древнем Египте , которая, как полагал Ньютон, была построена вокруг египетской единицы измерения, называемой королевским локтем.

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Ньютон считал, что, определив королевский локоть, он сможет уточнить свои собственные теории гравитации и тем самым обеспечить беспрецедентно точное измерение окружности Земли, а также откроет другие неясные и "священные" геометрические идеи, которые может в конечном итоге предсказать, когда наступит конец света, как предсказано в Библии.

"Он пытался найти доказательства своей теории гравитации, но, кроме того, считалось, что древние египтяне обладали секретами алхимии, которые с тех пор были утеряны", - сказал Габриэль Хитон, специалист по рукописям Sotheby's. "Сегодня эти области кажутся разрозненными, но Ньютону в XVII веке они не казались такими".

Ньютон был не первым, у кого возникли подобные идеи , и не последним. Хотя такая пирамидология теперь вышла за рамки серьезной науки, когда-то она привлекала внимание одного из величайших умов планеты.

"Эти заметки являются частью удивительно сложной сети взаимосвязанных исследований Ньютона - натурфилософии, алхимии, теологии - только части из которых, как он считал, подходили для публикации", - поясняется в листинге аукциона .

"Неудивительно, что он не публиковался по алхимии, поскольку секретность была широко распространенным принципом алхимических исследований, а теологические убеждения Ньютона, если бы их обнародовали, стоили бы ему (по крайней мере) его карьеры".

Напомним, ранее сообщалось, что Земле дали 30 лет до уничтожения жизни.