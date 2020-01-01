Дайверы нашли на дне моря нацистскую шифровальную машину Enigma

Находку реставрируют и передадут в музей.

Немецкие водолазы выловили в Балтийском море шифровальную машину Enigma, которую нацисты использовали для отправки кодированных сообщений во время Второй мировой войны, и передали свою редкую находку в музей для реставрации.

Легендарная кодовая машина была обнаружена в прошлом месяце во время поиска брошенных рыболовных сетей в заливе Гельтинг на северо-востоке Германии дайверами по заданию экологической группы WWF.

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"Коллега подплыл и сказал: там есть сеть со старой пишущей машинкой", - сказал информационному агентству DPA ведущий дайвер Флориан Хубер.

Команда быстро поняла, что наткнулась на исторический артефакт, и предупредила власти.

Ульф Икеродт, глава государственного археологического бюро в немецком регионе Шлезвиг-Гольштейн, сказал, что машина будет восстановлена ​​специалистами государственного археологического музея.

По его словам, этот деликатный процесс, в том числе тщательное опреснение после семи десятилетий на дне Балтийского моря, "займет около года".

После этого Enigma будет выставлена ​​в музее.

Дайверы достали машину со дна моря WWF

Военно-морской историк Янн Витт из Немецкой военно-морской ассоциации сказал DPA, что, по его мнению, машина с тремя несущими винтами была выброшена за борт немецкого военного корабля в последние дни войны.

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По его словам, маловероятно, что это была затопленная подводная лодка, поскольку подводные лодки Адольфа Гитлера использовали более сложные четырехвинтовые машины Enigma.

Союзные войска неустанно работали над расшифровкой кодов, производимых машиной Enigma, которые менялись каждые 24 часа.

Британский математик Алан Тьюринг , которого считают отцом современных вычислений, возглавил команду в британском Блетчли-парке, которая взломала код в 1941 году.

Этот прорыв помог союзникам расшифровать важные радиосообщения о немецких военных передвижениях. Историки считают, что это сократило войну примерно на два года.

По сюжету был снят фильм 2014 года под названием Игра в имитацию, в котором в роли Тьюринга снялся номинированный на Оскар британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Напомним, ранее сообщалось, что три дайвера чуть не лишили континент интернета.