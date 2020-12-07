Космическое агентство Японии извлекло образцы астероидов с Хаябуса-2

Образцы астероида доставили на Землю.

В воскресенье официальные лица японского космического агентства сообщили о прибытии на Землю редких образцов астероидов после того, как они были собраны космическим зондом Hayabusa-2 (Хаябуса-2) во время беспрецедентной миссии.

Ученые надеются, что образцы, которые, как ожидается, будут содержать не более 0,1 грамма материала, могут помочь пролить свет на происхождение жизни и формирование Вселенной.

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"После шести лет космических путешествий ящик с сокровищами смог приземлиться в австралийском Вумере сегодня утром", - сказал на пресс-конференции руководитель проекта Databus-2 Юичи Цуда.

Капсула с образцами вошла в атмосферу незадолго до 2:30 утра по японскому времени (19:30 по Киеву, суббота), создав огненный шар, похожий на падающую звезду, когда он вошел в атмосферу Земли по пути к месту посадки.

Несколькими часами позже Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подтвердило, что образцы были извлечены с помощью маяков, испускаемых капсулой, когда она упала на Землю после отделения от Хаябуса-2 в субботу, в то время как зонд размером с холодильник находился на расстоянии около 220 000 километров от Земли.

"Капсула приземлилась в идеальном состоянии, и зонд переходит к другой миссии", - сказал Цуда.

Капсула, обнаруженная в южной австралийской пустыне, теперь будет в руках ученых, выполняющих первоначальный анализ, включая проверку любых выбросов газов. Затем он будет отправлен в Японию.

Меган Кларк, глава Австралийского космического агентства, поздравила с "замечательным достижением".

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"2020 год был трудным годом для всего мира, но Хаябуса-2 помогла обновить нашу веру в мир, а также наше доверие (в) и понимание» науки о внешней вселенной", - сказала она.

Образцы были собраны аппаратом Хаябуса-2, запущенным в 2014 году с астероида Рюгу, примерно в 300 миллионах километров от Земли.

Зонд собирал как поверхностную пыль, так и нетронутый материал из-под поверхности, которая была получена тараном астероида. Считается, что этот материал не изменился с момента образования Вселенной.

Более крупные небесные тела, такие как Земля, претерпели радикальные изменения, включая нагрев и затвердевание, изменение состава материалов на их поверхности и под ней. Но "когда дело доходит до более мелких планет или более мелких астероидов, эти вещества не были расплавлены, и поэтому считается, что вещества, возникшие 4,6 миллиарда лет назад, все еще существуют", - сказал журналистам менеджер миссии Хаябуса-2 Макото Йошикава перед прибытием капсулы.

Ученые особенно заинтересованы в том, чтобы выяснить, содержат ли образцы органическое вещество, которое могло бы способствовать зарождению жизни на Земле.

"Мы до сих пор не знаем происхождение жизни на Земле, и благодаря этой миссии Хаябуса-2, если мы сможем изучить и понять эти органические материалы от Рюгу, возможно, эти органические материалы были источником жизни на Земле", - сказал Йошикава.

"У нас никогда раньше не было таких материалов ... вода и органические вещества будут предметом исследования, так что это очень ценная возможность", - сказал Мотоо Ито, старший научный сотрудник Японского агентства по изучению морской среды и земли.

Половина образцов Хаябуса-2 будет передана JAXA, космическому агентству США NASA и другим международным организациям, а остальная часть будет сохранена для дальнейшего изучения по мере развития аналитических технологий.

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На этом работа не закончена для Хаябуса-2, который теперь начнет расширенную миссию, нацеленную на два новых астероида. Он совершит серию облетов вокруг Солнца в течение примерно шести лет, прежде чем в июле 2026 года приблизится к первому из астероидов - 2001 CC21.

Зонд не подойдет так близко, как к Рюгу, но ученые надеются, что он сможет сфотографировать CC21 и что этот пролет поможет расширить знания о том, как защитить Землю от столкновения с астероидом.

Затем Хаябуса-2 направится к своей главной цели, 1998 KY26, астероиду в форме шара диаметром всего 30 метров.

Когда зонд прибудет к астероиду в июле 2031 года, он будет примерно в 300 миллионах километров от Земли.

Он будет наблюдать и фотографировать астероид, что является непростой задачей, учитывая, что он быстро вращается вокруг своей оси примерно каждые 10 минут.

Но Хаябуса-2 вряд ли сядет на него и соберет образцы, так как у него, вероятно, не будет достаточно топлива, чтобы вернуть их на Землю.

Напомним, ранее сообщалось, что японская капсула с образцами астероида приземлится в Австралии.