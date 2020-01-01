Письмо пастора-героя с Титаника продадут на аукционе

Пастор погиб во время крушения корабля, отдав свой спасательный жилет пассажирке.

Письмо, написанное на "Титанике" пастором-героем, погибшим во время крушения корабля, выставлено на аукционе в Великобритании. Письмо было написано Джоном Харпером, пастором баптистской церкви Уолворт-роуд в Лондоне, вдовцом, который путешествовал со своей сестрой и 6-летней дочерью, чтобы проповедовать в церкви Муди в Чикаго.

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Титаник столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике в 23:40 по времени корабля 14 апреля 1912 года во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Лайнер затонул чуть более двух часов спустя, унеся жизни более 1500 человек.

Аукционист Эндрю Олдридж из организации "Генри Олдридж и сын" рассказал, что, хотя дочь и сестра Харпера были помещены в спасательную шлюпку и выжили, пастор остался на борту "Титаника" и отдал свой спасательный жилет попутчику.

"Современные источники утверждают, что Харпер проповедовал Евангелие до конца (особенно Деяния 16:31), сначала на борту тонущего корабля, а затем и тем, кто находился в ледяной воде, прежде чем поддаться неизбежному", - объяснил он по электронной почте.

Письмо пастора Henry Aldridge and Son

В письме выражается благодарность "дорогому брату Янга" за его помощь до отъезда Харпера в США. Написанное на канцелярских принадлежностях Титаника, письмо датировано 11 апреля 1912 года и было отправлено из Квинстауна, Ирландия, когда "Титаник" забрал пассажиров в тот день.

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"Я пишу вам эту строчку прямо перед тем, как мы приедем в Квинстаун, чтобы заверить вас, что я не забыл вас и особенно всю вашу доброту, пока мы были на севере", - пишет Харпер.

При предварительной оценке от 38 850 до 64 750 долларов письмо будет выставлено на аукцион 14 ноября.

Секстант, которым пользовался капитан спасательного судна "Карпатия", был продан в 2016 году за чуть менее 97 000 долларов. Чашка, подаренная выжившей на "Титанике" Молли Браун капитану "Карпатии", была продана за 200 000 долларов в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на Титанике все еще могут находиться останки людей.