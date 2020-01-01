Видео дня: Неуловимого кальмара впервые засняли в естественной среде обитания

Его раньше никогда не видели живым.

Ученые сделали редкие кадры крошечного кальмара, плавающего возле Большого Барьерного рифа. Этот кальмар - единственный живой представитель своего рода, и никогда ранее его не наблюдали живым и в естественной среде обитания.

“Все исследователи были удивлены, увидев этого кальмара, потому что он не был похож на кого-либо, кого видели раньше“, - рассказала Валери Корнет, магистрантка Университета Джеймса Кука в Австралии, которая в настоящее время проводит исследования с Институтом океана Шмидта.

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Кальмар из бараньего рога (Spirula spirula) плавает в необычном вертикальном положении с щупальцами, направленными вверх. На нижнем конце кальмара два плавника в форме ушек колышутся в воде, чтобы животное держалось на плаву. На кадрах видно, как кальмар движется вниз через толщу воды, оставаясь при этом совершенно вертикальным.

Исследователи из Института океана Шмидта заметили кальмара с помощью дистанционно управляемого транспортного средства (ROV) - подводной машины, которой можно управлять с поверхности океана - во время составления карты северного Большого Барьерного рифа у побережья мыса Йорк в Австралии. В то время как ROV двигался на глубине около 842 метра, команда увидела небольшое цилиндрическое существо, появившееся на их видеопотоке.

“Кальмар оставался в вертикальном положении и не двигался, когда мы приблизились, чтобы лучше видеть, но затем начал быстро плыть вниз“, - сказал Корнет. “Мы продолжали следить за ним в течение нескольких минут, чтобы изучить и прокомментировать его уникальную форму и пристальные глаза“.

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Позже команда определила головоногого моллюска как кальмара из бараньего рога, названного в честь свернутого в спираль панциря, который находится внутри закругленного конца его удлиненного тела. Коричнево-красный кальмар обычно имеет длину менее 35-45 миллиметров, и в состоянии покоя он плавает вертикально с руками вверх и мантией - основным телом кальмара, содержащим панцирь и внутренние органы - направленными вниз. Считается, что легкий панцирь придает кальмару плавучесть.

“Кальмар также излучает свет от биолюминесцентного органа, расположенного на кончике мантии. Это может помочь кальмарам избегать хищников, сводя к минимуму его силуэт сверху“, - сказала Корнет.

“Это особенно интересно, поскольку редко можно увидеть этого кальмара живым, но мы часто находим его открытый змеевик, выброшенный на пляжи. Это первая съемка кальмара с его характерным положением “головой вниз“, - добавила она.

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Образцы S. spirula были найдены под водой на глубине 1700 м, и ученые считают, что кальмары откладывают икру на этой глубине, и что скорлупа выдерживает давление свыше 0,5 метрических тонн. Но поскольку кальмары не изучались живыми в дикой природе, мало что известно о его распространении или поведении, сказала Корнет.

Например, “социальная структура этого вида в настоящее время неизвестна“. “Раньше считалось, что это разновидность стайных кальмаров, но, открыв их в одиночку, это может быть не так“.

Помимо обнаружения неуловимых кальмаров, исследователи обнаружили ряд неописанных видов кораллов, губок и желе при составлении карты Большого Барьерного рифа. Более того, они также обнаружили невиданный ранее коралловый риф, который выше Эмпайр-стейт-билдинг.