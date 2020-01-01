На Марсе подо льдом могут скрываться суперсоленые озера

Согласно новому исследованию, остатки воды, однажды обнаруженные на поверхности Марса, могут быть спрятаны в нескольких небольших озерах ниже южного полюса Красной планеты, а может существовать и больше.

Художественное изображение Марса, покрытого водой, каким он мог быть около 4 миллиардов лет назад NASA

На протяжении десятилетий исследователи подозревали, что вода скрывается под полярными ледяными шапками Марса, как и здесь, на Земле. В 2018 году ученые обнаружили свидетельства существования такого резервуара на Красной планете - признаки озера около 19 километров в диаметре, скрытого под льдом примерно в 1,5 км на южном полюсе Марса.

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В то время исследователи заявили, что изучение этого подземного водоема может дать представление о прошлом и настоящих шансах на жизнь на Марсе . Однако у ученых было гораздо больше вопросов, чем ответов о происхождении, составе и долговечности этого озера и его воды.

В новом исследовании, чтобы узнать больше об этой скрытой воде, исследователи использовали радарный эхолот MARSIS на борту космического корабля Mars Express Европейского космического агентства для сканирования области 250 на 300 км, окружающей предполагаемый объект. подземное озеро. Ученые проанализировали данные радара с помощью методов, ранее использовавшихся для обнаружения озер под ледниками в Антарктиде.

Ученые подтвердили жидкую природу ранее наблюдаемого озера, уменьшив его размеры до примерно 12 на 18 миль (20 на 30 км). Они не могут сказать, насколько глубоко это озеро простирается, поскольку радиоволны от MARSIS не могут проникать в соленую воду, сказала соавтор исследования Елена Петтинелли, геофизик из Университета Рома Тре в Риме.

Более того, Петтинелли и ее коллеги определили еще три озера размером порядка 10 на 10 км. По словам ученых, полоски сухой породы отделяют эти небольшие участки воды от главного озера.

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Исследователи предположили, что эти озера чрезвычайно соленые. Ученые отметили, что высокое содержание рассола сохранит их воду в жидком состоянии, несмотря на чрезвычайно холодные условия у подножия ледников на южном полюсе Марса.

Хотя марсианский полярный лед может немного таять из-за теплых полуденных температур, ученые не думают, что такие продолжающиеся процессы сформировали эти озера. Вместо этого ученые думают, что эта соленая вода может быть остатками более крупного водоема, ныне потерянного с поверхности, и может быть возрастом в миллионы или даже миллиарды лет, сказал Петтинелли.

Ученые рассматривали возможность того, что геотермальная активность могла растопить полярный лед, чтобы сформировать подземные озера, но это объяснение было правдоподобным, когда существовал только один такой водоем. Для образования нескольких озер таким образом может потребоваться огромная геотермальная аномалия. "Я не думаю, что это физически возможно, учитывая то, что мы знаем", - сказала Петтинелли.

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Вместо этого, эти озера могли образоваться из-за более теплого глобального климата в марсианском прошлом. "Это сложная система водоснабжения, а не просто пруд", - сказала она. "Это предполагает, что условия, которые создали эти озера, могли быть более распространены по всему региону, что могли быть другие системы, подобные этой".

В целом, если эти озера "являются остатками воды, которая когда-то была на поверхности, они, безусловно, могли быть хорошей средой обитания для жизни, вымершей или живой", - добавила Петтинелли. Но идеальная миссия для изучения такой потенциальной жизни должна была бы пробурить лед на 1,5 км, что невозможно с доступными технологиями, сказала она. "Тем не менее, может быть, однажды миссия к марсианским полюсам позволит исследовать поверхность, чтобы увидеть, сможем ли мы найти интересную информацию", - резюмировала Петтинелли.

По словам Петтинелли, в будущем ученые хотели бы искать аналогичные сети озер в других местах на южном полюсе, а может быть и на северном полюсе .

Ученые подробно рассказали о своих открытиях в Интернете 28 сентября в журнале Nature Astronomy.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало карту водяного льда на Марсе.