На видео засняли отскакивающий от атмосферы Земли метеороид

22 сентября 2020 года небольшой космический камень пролетел сквозь атмосферу Земли и отскочил обратно в космос. Метеороид был замечен камерой Глобальной метеорной сети, которая видна в небе над Северной Германией и Нидерландами. Он пролетел всего 91 км по высоте - намного ниже орбитальных спутников - прежде чем вернуться в космос.

Деннис Вида, физик из Западного университета в Онтарио, Канада, который возглавляет GMN, сказал, что они проследили камень до орбиты семейства Юпитера, но поиск потенциальных родительских тел не дал убедительных совпадений.

Как объясняет ЕКА, метеороид обычно представляет собой фрагмент кометы или астероида, который при входе в атмосферу становится метеором - ярким светом, струящимся по небу. Большинство из них распадаются, возможно, с частями, достигающими земли в виде метеоритов.

(1/2) An earthgrazer above N Germany and the Netherlands was observed by 8 #globalmeteornetwork cameras on Sept 22, 03:53:35 UTC. It entered the atmosphere at 34.1 km/s, reached the lowest altitude of ~91 km and bounced back into space!@westernuScience @IMOmeteors @amsmeteors pic.twitter.com/5EgRivdcsu