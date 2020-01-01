Золотодобытчики обнаружили метеоритный кратер возрастом 100 миллионов лет

Метеорит мог быть длиннее двух футбольных полей.

Золотодобытчики в австралийской глубинке недавно обнаружили гигантский метеоритный кратер, датируемый примерно 100 миллионами лет назад, когда динозавры бродили по Земле.

Обнаруженный недалеко от западного австралийского города Ора-Банда, недавно названный ударный кратер Ора-Банда имеет диаметр около 5 километров. Эта огромная дыра, вероятно, была образована метеоритом шириной до 200 метров.

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Когда геологи из Evolution Mining, австралийской золотодобывающей компании, наткнулись на несколько необычных кернов горных пород в Ора-Банда, они позвонили Джейсону Мейерсу, главному геофизику, директору и основателю Resource Potentials, геофизической консалтинговой и подрядной компании в Перте. Мейерс исследовал образцы керна, полученные геологами, а также образцы горных пород с этого места, и сразу заметил разбитые конусы - верные признаки падения метеорита.

По данным Института планетологии, конусы разрушения образуются, когда ударные волны высокого давления и высокой скорости от большого поражающего объекта - такого как метеорит или гигантский взрыв (например, может произойти на ядерном полигоне) - сотрясают территорию. Эти ударные волны разбивают скалу и приобретают уникальную форму конуса осколков, точно такую ​​же, как след, который твердый предмет может оставить на лобовом стекле автомобиля.

Поскольку “мы знаем, что они не проводили никаких ядерных испытаний в Ора Банда“, данные свидетельствуют о том, что на это место попал древний ударный кратер, сказал Мейерс .

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Чтобы узнать больше, Мейерс изучил топографию участка (то есть его разную высоту) и изучил карту гравитационных аномалий, которая показывает, как гравитационное поле в конкретном месте отличается от однородной, земли. Любые гравитационные аномалии, которые появляются на карте, могут дать представление о скрытых особенностях, которые влияют на количество массы и, следовательно, на гравитационное притяжение в данной области. Например, горный хребет будет обладать большей гравитационной силой, чем безликая поверхность, в то время как океанская впадина или кратер будут иметь отрицательные гравитационные аномалии, пояснила обсерватория Земли.

Гравитационная карта кратера Resource Potentials

Работа Мейера обнаружила скрытую ударную воронку со складкой посередине. Это место, где расколотые камни вернулись на поверхность после удара метеорита, как сжатая пружина, которая отскакивает назад. Когда геологи подошли к “морщинистой“ части участка, они обнаружили в скальных обнажениях обломки конусов.

Теперь ученые из Кертинского университета в Перте исследуют сайт Ора Банда на микроскопическом уровне. В частности, группа изучит, испарились ли минералы на месте, а затем перекристаллизовались под высоким давлением.

“Энергия, высвободившаяся при ударе [метеорита], была бы больше, чем объединенная энергия от всех когда-либо проводившихся атомных испытаний“ - сказал Мейерс.

Исследования цирконов и других минералов из кратера, вероятно, покажут, когда метеорит упал - прямо сейчас, по мнению Мейерса, он упал между 250 и 40 миллионами лет назад. (Если бы он упал после окончания мелового периода , около 65 миллионов лет назад, этот метеорит не беспокоил бы нептичьих динозавров , потому что они уже были мертвы.)

Убивший динозавров астероид был намного больше и смертоноснее. Этот астероид, который упал на территорию, которая сейчас является полуостровом Юкатан в Мексике, имел ширину около 10 км и оставил ударный кратер диаметром около 150 км.

Напомним, ранее сообщалось, что падающий в Австралии метеорит удалось заснять на камеры.