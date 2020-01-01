Найдена первая экстрагалактическая планета

Планету удалось обнаружить благодаря данным 2012 года.

С момента первого обнаружения первой экзопланеты в 1992 году астрономы обнаружили тысячи других планет не в Солнечной системе. По их оценкам, Млечный Путь является домом для 40 миллиардов миров.

Поэтому легко представить, что планеты должны быть обычным явлением и в других галактиках, особенно в тех, которые кажутся похожими на нашу. Но когда дело доходит до обнаружения этих планет, возникает проблема.

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Другие галактики находятся так далеко, а звезды теснятся в такой небольшой области космоса, если смотреть с Земли, что трудно идентифицировать отдельные галактики, не говоря уже о влиянии каких-либо планет вокруг них. Итак, внегалактические планеты, к сожалению, ускользнули от астрономов.

Розанна Ди Стефано из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики вместе с несколькими коллегами говорят, что они нашли планету-кандидат в галактике Водоворот M51 примерно в 23 миллионах световых лет от Земли, рядом с созвездием Большой Медведицы. Этот инопланетный мир, получивший название M51-ULS-1b, вероятно, немного меньше Сатурна и вращается вокруг двойной системы на расстоянии, возможно, в десять раз превышающем расстояние Земли от Солнца.

Наблюдение стало возможным благодаря особому набору условий. Двойная система-хозяин планеты состоит из нейтронной звезды или черной дыры, которая с огромной скоростью пожирает массивную соседнюю звезду. Падение звездной пыли высвобождает огромное количество энергии, что делает эту систему одним из самых ярких источников рентгеновского излучения во всей Галактике Водоворот. Действительно, его рентгеновская светимость примерно в миллион раз ярче, чем весь световой поток Солнца на всех длинах волн.

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Но источник этих рентгеновских лучей - черная дыра или нейтронная звезда - крошечный. Это означает, что планета размером с Сатурн, вращающаяся на орбите на расстоянии миллиарда километров, может полностью затмить источник рентгеновского излучения, если он пройдет прямо перед ней на линии прямой видимости с Землей.

20 сентября 2012 г., похоже, именно это и произошло. К счастью, в это время наблюдала за орбитальной рентгеновской обсерваторией Чандра. Источник рентгеновского излучения погас до нуля, а затем снова появился, весь переход длился около 3 часов.

В то время никто этого не заметил, потому что в наборах данных от Chandra не проводился поиск таких коротких вариаций. Но когда Ди Стефано и его коллеги посмотрели, явные признаки были очевидны.

Существует несколько причин, по которым источник рентгеновского излучения может таким образом затемняться. Один из них - это наличие другой маленькой звезды, такой как белый карлик, которая затмевает источник рентгеновского излучения. Команда говорит, что M51-ULS-1b не может быть белым карликом или звездой другого типа, потому что двойная система слишком молода для того, чтобы такой объект мог появиться поблизости.

Другое возможное объяснение - естественные вариации, возможно, из-за прерывания попадания материала в черную дыру или нейтронную звезду. Ди Стефано и его коллеги говорят, что в этих случаях яркость изменяется характерным образом: световые частоты с более высокой энергией меняются быстрее, чем частоты с более низкой энергией, и снова включаются по-другому.

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Но в этом случае все световые частоты погасли и снова появились одновременно, что указывает на затмение. "Он приблизительно симметричен и имеет форму, типичную для транзитов, в которых источник и транзитный объект имеют сопоставимые размеры", - говорят они.

Теперь, когда появился первый кандидат в планеты в другой галактике, Ди Стефано и его коллеги говорят, что другие, вероятно, будут быстро найдены. Команда исследовала только часть рентгеновских данных от Чандры, чтобы найти этого нового кандидата на планету.

Есть еще много всего, откуда пришли эти данные. "В архивах содержится достаточно данных для проведения опросов, сопоставимых с нашими, более чем в десять раз", - говорят специалисты. "Поэтому мы ожидаем открытия более десятка дополнительных внегалактических планет-кандидатов на широкие орбиты". И все время собирается больше данных.

Таким образом, хотя M51-ULS-1b может быть первой планетой-кандидатом, обнаруженной в другой галактике, она вряд ли будет последней. Просто наблюдаем за этим пространством.

Напомним, ранее сообщалось, что в космосе найдена Пи-планета.