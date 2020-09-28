Интересный факт дня: Татуировки снижают способность организма остывать

У татуировок нашли неожиданное побочное действие.

Уменьшают ли татуировки способность кожи к потоотделению? Несмотря на повсеместное распространение татуировок, этот вопрос получил удивительно мало внимания исследователей. Новое, первое в своем роде исследование предполагает, что нанесение чернил на кожу может повредить потовые железы и снизить способность организма быстро остывать.

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Еще в 2017 году Мори Люеткемайер из колледжа Альма провел одно из первых тщательных современных исследований, в ходе которых выяснялось, влияют ли татуировки на основную функцию наших потовых желез. Исследователи использовали инструмент под названием Macroduct Sweat Collection System, который использует небольшой электрический ток для индукции потоотделения и обычно используется для тестирования новорожденных на потливость в качестве способа раннего скрининга на муковисцидоз.

Первоначальное исследование Люеткемайера дало тревожный результат: татуированная кожа выделяет примерно половину пота, чем чистая кожа без чернил. Пот, возникающий из татуированной кожи, также оказался значительно более соленым, чем обычно, что позволяет предположить, что чернила для татуировки могут нарушать функцию потовых желез.

"Однако мы с некоторой осторожностью относимся к нашим результатам, - отметил Люткемайер еще в 2017 году. - Процесс, который мы использовали для стимуляции потовых желез, отличается от обычного процесса, который включает охлаждение после повышения температуры тела".

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В прошлом году группа австралийских исследователей продолжила эксперименты Люткемайера, проверив, как татуированная кожа реагирует на реальные условия физических упражнений. В этом исследовании, по сути, измеряли индивидуальную скорость потоотделения на разных участках кожи у 22 человек. После 20 минут упражнений исследователи не увидели разницы в количестве пота, выделяемого между кожей с чернилами и кожей без чернил.

"Предыдущее исследование показало, что татуировка снижает частоту потоотделения и увеличивает концентрацию натрия в поте", - сообщил в прошлом году австралийский исследователь Бен Десброу. "Однако реакция потоотделения была вызвана с помощью техники искусственной стимуляции, а не в условиях физических упражнений. Наши данные показывают, что татуировки на коже не изменяют количество или концентрацию натрия в поте, образующемся в ответ на упражнения".

Представляя свое новое исследование, Люткемайер и его коллеги опровергают противоречивые результаты австралийского исследования, предполагая, что, поскольку внутренняя температура или температура кожи не была зафиксирована в предыдущем австралийском исследовании, трудно понять, нарушается ли тепловое потоотделение татуировкой. Таким образом, это новое исследование используется еще один экспериментальный подход, чтобы исследовать все более распри вопрос.

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Исследователи набрали 10 татуированных людей и поместили их в костюм с подкладкой из трубки, предназначенный для перфузии теплой воды по всему телу. Это позволяет исследователям точно определить, сколько пота, вызванного тепловым воздействием, вырабатывается татуированной кожей.

Полученные данные не показывают разницы в уровне потоотделения между татуированной и чистой кожей, что позволяет предположить, что нейронные сигналы, запускающие реакцию тела, не изменяются татуировочными чернилами. Однако татуированная кожа выделяла меньше пота, чем соседняя нетатуированная кожа, а пот, производимый татуированной кожей, был более соленым.

"В сочетании с предыдущими исследованиями, которые также предполагали потенциальное функциональное повреждение протока эккринных потовых желез, похоже, есть долгосрочные последствия процесса татуировки, которые ранее не рассматривались", - пишут исследователи в новом исследовании.

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По сравнению с исследованием Luetkemeier 2017 года, которое показало, что татуированная кожа выделяет примерно на 50 процентов меньше пота, чем прозрачная кожа, это новое исследование показало, что татуированная кожа вырабатывает только примерно на 15 процентов меньше пота. Различия между двумя результатами еще предстоит понять, но исследование предполагает, что различия могут быть объяснены механическими различиями между двумя экспериментальными методами, используемыми для индукции потоотделения.

Так что, в конце концов, до сих пор неясно, как именно татуировка влияет на потовые железы кожи. Жюри все еще не принято, но Люткемайер и его коллеги уверены, что татуировка каким-то образом повреждает потовые железы человека, и это может иметь клиническое значение для людей с обширными татуировками, покрывающими большие участки тела.

"Эти данные предполагают, что татуировка функционально повреждает механизмы секреции, влияя на рефлекторную способность железы вырабатывать пот, но, по-видимому, не влияет на передачу нейронных сигналов, инициирующих потоотделение", - заключают исследователи в недавно опубликованном исследовании. "Снижение потоотделения может повлиять на рассеивание тепла, особенно когда татуировка покрывает более высокий процент площади поверхности тела, и может считаться потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом татуировки".

Новое исследование было опубликовано в Журнале прикладной физиологии.

Напомним, ранее мы узнали, что в США придумали татуировки, которые можно слушать.