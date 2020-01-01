Bosch создала самый быстрый тест ПЦР для определения коронавируса

Тест компании показывает результат за два с половиной часа.

Тест, разработанный в сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией R-Biopharm, с заявленной чувствительностью 98% и специфичностью 100% считается самым быстрым тестом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в мире.

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Тест разработан для использования с устройством для анализа Bosch Vivalytic, автоматизированной платформой на основе картриджей для молекулярной лабораторной диагностики, которая предназначена для тестирования различных образцов с помощью ряда аналитических методов.

Как ранее сообщал инженер, Bosch запустила первый экспресс-тест для своего аналитического прибора Vivalytic в конце марта, всего после шести недель разработки. Этот более ранний мультиплексный тест одновременно проверяет образцы на вирус SARS-CoV-2 и девять других респираторных заболеваний за два с половиной часа.

Согласно заявлению компании, при использовании нового теста в настоящее время можно одновременно оценивать пять образцов в одном тестовом картридже, что потенциально позволяет полностью автоматизировать обработку более 160 образцов в день. Ожидается, что продолжающиеся разработки программного обеспечения еще больше сократят время тестирования.

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Во время использования образец берут из носа или горла пациента с помощью тампона и помещают в тестовый картридж. Затем тестовый картридж, который уже содержит все необходимые для теста реагенты, вставляется в устройство Vivalytic для автоматического анализа. Система разработана таким образом, чтобы быть удобной для использования медицинскому персоналу, требующему лишь краткого обучения работе с ней.

Разработка нового теста является частью научно-исследовательского проекта, финансируемого Федеральным министерством образования и исследований Германии (BMBF). Как заявила федеральный министр образования и исследований Аня Карличек: "Усовершенствованная процедура тестирования, разработанная Bosch при поддержке BMBF, потенциально может оказать огромную помощь в этой сложной работе. Быстрое совершенствование наших технологических возможностей показывает, какие инновационные достижения могут обеспечить немецкие компании во время кризиса".

Теперь тест доступен в Великобритании и Европе, и Bosch надеется, что к концу года он сможет провести один миллион тестов.

Напомним, ранее сообщалось, что испытания вакцины от COVID-19 остановили из-за побочных эффектов.