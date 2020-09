Теория образования Луны из-за столкновения получила подтверждение

Ученые обнаружили в лунных породах новые доказательства того, что Луна, вероятно, образовалась после того, как планета размером с Марс врезалась в протоземлю более 4 миллиардов лет назад.

Команда под руководством NASA исследовала лунные камни, привезенные на Землю астронавтами миссии Аполлон более 50 лет назад. Изучая образцы с помощью передовых инструментов, недоступных исследователям в 1960-х и 1970-х годах, команда обнаружила дополнительные доказательства "теории гигантского удара", сосредоточив внимание на количестве и типе хлора в породах, говорится в новом исследовании.

Исследователи обнаружили, что на Луне более высокая концентрация "тяжелого" хлора по сравнению с Землей, на которой больше "легкого" хлора. Термины "тяжелый" и "легкий" относятся к разновидностям атома хлора, известным как изотопы, которые содержат разное количество нейтронов в своих ядрах.

Вскоре после гигантского столкновения Земля просто смогла оставаться вместе, в то время как части обеих планет, которые были выброшены в космос, объединились, чтобы сформировать Луну. Оба этих тела сначала содержали смесь легких и тяжелых изотопов хлора, но эта смесь начала меняться по мере того, как земная гравитация воздействовала на только что формирующуюся Луну.

По мере того как космические тела продолжали принимать новую форму после крушения, Земля притягивала более легкий хлор к себе, оставляя более тяжелый хлор на Луне. В результате на Луне не осталось более легкого хлора по сравнению с более тяжелым изотопом.

"Существует огромная разница между современным элементным составом Земли и Луны, и мы хотели знать, почему", - говорится в заявлении соавтора исследования Джастина Саймона, ученого-планетолога NASA. "Теперь мы знаем, что Луна сильно отличалась с самого начала, и это, вероятно, из-за теории« гигантского удара".

Ученые также проверили свое понимание, изучив другие элементы, являющиеся галогенами, из того же химического семейства, что и хлор. Другие "легкие" галогены также менее распространены на Луне, и команда не смогла увидеть какой-либо закономерности, свидетельствующей о более позднем событии, вызвавшем потерю.

Новое исследование было опубликовано в этом месяце в Proceedings of the National Academy of Sciences. Его возглавил Энтони Гаргано, аспирант отдела исследований астроматериалов NASA в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне.

Исследование дополняет растущую гору химических свидетельств в поддержку гипотезы гигантского удара, которая была впервые предложена несколько десятилетий назад. Например, в исследовании, опубликованном в марте этого года, использовались высокоточные измерения изотопов кислорода, чтобы показать, что породы Земли и Луны, вероятно, даже больше отличаются друг от друга, чем считалось ранее.

