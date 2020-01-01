Между Землей и Луной пролетит опасный астероид

Астероид будет на расстоянии 22000 километров от Земли.

Астероид будет ужасно близко к Земле в этот четверг, 24 сентября, когда он пролетит мимо нашей планеты ближе, чем орбита Луны.

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По данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) в Лаборатории реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния, столкновения астероида с Землей не ожидается. Но, по данным НАСА, он приблизится, пройдя около 22000 километров от Земли.

Чтобы представить это в перспективе, Луна находится в среднем на расстоянии 384 000 км от нас. Это означает, что астероид 2020 SW пройдет даже ближе, чем телевизионные и погодные спутники, которые, по данным EarthSky, находятся на орбите на расстоянии около 35 888 км от Земли.

Орбита астероида изменится NASA

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Ученые еще не установили точный размер астероида, но, по данным CNEOS, он не такой большой, вероятно, от 4,4 и 9,9 метра в длину. Этот астероид был обнаружен только на прошлой неделе, 18 сентября, службой Mount Lemmon Survey в Аризоне и объявлен на следующий день Центром малых планет, финансируемой НАСА группой, которая отслеживает малые планеты, кометы и естественные спутники.

По данным EarthSky, это такой маленький астероид, что гравитация Земли, как ожидается, изменит курс космического камня, когда он приблизится к нашей планете в 14:18 по Киеву.

Траектория полета астероида NASA

По данным Лаборатории реактивного движения, после того, как астероид 2020 SW пролетит мимо Земли, в следующий раз он пройдет рядом 3 июня 2029 года.

По мере приближения к Земле астероид станет ярче, но не будет виден невооруженным глазом.

Напомним, ранее сообщалось, что два астероида пролетели близко к Земле.