Создан самый маленький холодильник в мире

Его объем - 1 мкм.

Самый маленький термоэлектрический охладитель был создан в Калифорнийском университете.

"Мы побили рекорд самого маленького термоэлектрического холодильника в мире более чем в десять тысяч раз", - говорит физик из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Синь И Лин.

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Он состоит из двух монокристаллических чешуек толщиной 100 нм, снятых с блоков донорного материала - одной из теллурида висмута (Bi2Te3) и одной из теллурида сурьмы / висмута (Sb2-xBixTe3).

Наночастицы индия были осаждены для измерения температуры с использованием термометрии расширения плазмонной энергии (PEET), "метода, основанного на просвечивающей электронной микроскопии с высоким пространственным разрешением", согласно статье ACS Nano.

Изменение температуры составило -21 К (± 4) от комнатной температуры.

Для эффективной работы термоэлектрические охладители должны сочетать в себе высокую электропроводность и низкую теплопроводность, и это исследование является попыткой понять взаимодействие этих двух характеристик в атомном масштабе, а затем использовать эти знания для разработки более качественных объемных материалов.

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"Как только мы поймем, как термоэлектрические охладители работают на атомном и почти атомном уровнях, мы сможем масштабироваться до макроуровня, где есть большая выгода", - сказал профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Крис Риган.

Частицы индия указывают температуру, изменяя размер и, следовательно, плотность - частицы измеряются индивидуально. "PEET имеет пространственное разрешение, позволяющее отображать температурные градиенты в масштабе нескольких нанометров", - сказал Риган.

Это было дополнено изобретением техники конденсации - наблюдение за устройством через оптический микроскоп, чтобы увидеть, когда появляется роса, указывающая на то, что она достигла температуры точки росы.

Напомним, ранее сообщалось, что атом сфотографировали в рекордном разрешении.