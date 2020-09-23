Астрономы нашли быструю сверхгорячую нептуноподобную планету

Год на ней длится всего 19 часов.

Международная группа астрономов, в том числе группа из Университета Уорика, открыла первую сверхгорячую нептуноподобную планету, вращающуюся вокруг ближайшей звезды LTT 9779.

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Планета вращается так близко к своей звезде, что год на ней длится всего 19 часов, а это означает, что звездное излучение нагревает планету до более чем 1700 градусов по Цельсию.

При таких температурах тяжелые элементы, такие как железо, могут ионизироваться в атмосфере, а молекулы диссоциировать, что создает уникальную лабораторию для изучения химии планет за пределами Солнечной системы.

Хотя планета весит вдвое больше, чем Нептун, он также немного больше и имеет аналогичную плотность. Следовательно, LTT 9779b должен иметь огромное ядро ​​с массой около 28 масс Земли и атмосферу, составляющую около 9% от общей массы планеты.

Сама система примерно вдвое моложе Солнца, ей 2 миллиарда лет, и, учитывая интенсивное облучение, нельзя ожидать, что планета, подобная Нептуну, будет сохранять свою атмосферу так долго, что дает возможность решить интригующую загадку; как появилась такая невероятная система.

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LTT 9779 - это похожая на Солнце звезда, расположенная на расстоянии 260 световых лет, что в астрономическом смысле буквально рукой подать. Планета она очень богата металлами, в ее атмосфере вдвое больше железа, чем на Солнце. Это может быть ключевым показателем того, что планета изначально была гораздо более крупным газовым гигантом, поскольку эти тела преимущественно формируются рядом со звездами с наибольшим содержанием железа.

Первые указания на существование планеты были сделаны с помощью спутника для исследования транзитных экзопланет (TESS) в рамках его миссии по обнаружению небольших транзитных планет, вращающихся поблизости, и ярких звезд по всему небу. Такие транзиты обнаруживаются, когда планета проходит прямо перед своей родительской звездой, блокируя часть звездного света, а количество заблокированного света показывает размер спутника. Подобные планеты, когда они полностью подтверждены, могут позволить астрономам исследовать их атмосферы, обеспечивая более глубокое понимание процессов формирования и эволюции планет.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли самую тяжелую нейтронную звезду.