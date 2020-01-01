Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Морские губки хранили секрет прочности

Комментариев: 0
Изучение их необычной структуры позволит создавать космические корабли.
Скелет морской губки
Скелет морской губки
Matheus Fernandes

Когда мы думаем о губках, мы склонны думать о чем-то мягком и мягком. Но исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона (SEAS) используют стеклянные скелеты морских губок в качестве вдохновения для создания следующего поколения более сильных и высоких зданий, более длинных мостов и более легких космических кораблей.

Читай также: Ученые: Дельфины-"трудоголики" предпочитают общаться с себе подобными

В новой статье, опубликованной в Nature Materials, исследователи показали, что усиленная по диагонали квадратная решетчатая скелетная структура Euplectella aspergillum, глубоководной морской губки, имеет более высокое отношение прочности к весу, чем традиционные конструкции решеток, которые имеют веками использовались при строительстве зданий и мостов.

"Мы обнаружили, что стратегия диагонального армирования губки обеспечивает наивысшее сопротивление продольному изгибу для данного материала, что означает, что мы можем создавать более прочные и эластичные конструкции, разумно переставляя существующий материал внутри конструкции", - сказал Матеус Фернандес, аспирант в SEAS и первый автор статьи.

"Во многих областях, таких как аэрокосмическая техника, отношение прочности к весу конструкции критически важно", - сказал Джеймс Уивер, старший научный сотрудник SEAS и один из авторов статьи. "Эта геометрия, вдохновленная биологией, может обеспечить дорожную карту для разработки более легких и прочных структур для широкого спектра применений".

Читай также: Ученые: Дельфинам нравится смотреть телевизор

В ходе моделирования и экспериментов исследователи воспроизвели дизайн губки и сравнили скелетную архитектуру губки с существующей геометрией решетки. Конструкция губки превзошла их все, выдерживая более тяжелые нагрузки. Исследователи показали, что парная параллельная перекрестно-диагональная структура улучшила общую прочность конструкции более чем на 20 процентов, без необходимости добавления дополнительного материала для достижения этого эффекта.

"Наше исследование демонстрирует, что уроки, извлеченные из изучения скелетных систем губки, могут быть использованы для создания структур, геометрически оптимизированных для задержки коробления, с огромными последствиями для улучшения использования материалов в современных инфраструктурных приложениях", - сказали Катя Бертольди, профессор прикладной механики SEAS и автор исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что был найден самый древний сложный организм.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: архитектура, губка, открытие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь