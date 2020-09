Исследование: Пожилые люди сейчас активнее, чем 30 лет назад

Сегодня пожилые люди умнее, сильнее и быстрее, чем 30 лет назад.

В новом интересном исследовании, проведенном учеными из Финляндии, сравниваются физические и когнитивные способности группы пожилых людей в 2017 году с группой того же возраста тремя десятилетиями ранее. Улучшения наблюдались почти в каждом тесте, что свидетельствует о прогрессе в увеличении количества лет здоровой жизни, которые человек прожил.

В течение последнего столетия люди в среднем жили дольше и дольше. Ожидаемая продолжительность жизни постоянно увеличивается, однако за последние несколько десятилетий некоторые исследователи начали предлагать медицинские исследования в большей степени сосредоточиться на качестве жизни, а не на количестве.

В 2001 году Всемирная организация здравоохранения включила новую метрику в свой глобальный анализ продолжительности здоровой жизни, которая представляет собой новый расчет того, сколько лет человек может прожить с оптимальным здоровьем. Этот новый акцент на продолжительности здоровья, а не только на продолжительности жизни, предполагает, что, поскольку люди постоянно начинают жить хорошо после 70 лет, необходимо уделять внимание качеству с этих лет.

В сравнительно уникальной паре новых исследований исследователи из Университета Ювяскюля в Финляндии сравнили физические и когнитивные способности двух групп субъектов одинакового возраста, родившихся с разницей примерно в 30 лет.

Первая когорта из примерно 500 человек в возрасте от 75 до 80 лет (родившихся между 1910 и 1914 годами) участвовала в различных физических и когнитивных тестах в 1989 году. Вторая группа, снова в возрасте от 75 до 80 лет (родившихся между 1938 и 1943 годами) , прошел такую ​​же серию испытаний в 2017 году.

Тайна Рантанен, главный исследователь проекта, говорит, что это исследование позволило по-новому измерить прогресс, достигнутый в продлении срока здоровья от одного поколения к другому.

"Это исследование уникально, потому что в мире существует всего несколько исследований, в которых сравниваются максимальные показатели, основанные на результатах, между людьми одного возраста в разное историческое время", - говорит Рантанен. "Измерения на основе результатов описывают, как пожилые люди справляются с повседневной жизнью, и в то же время измерения отражают функциональный возраст".

Улучшения были отмечены почти по всем протестированным показателям в группе рожденных позже. Что касается физической работоспособности, то скорость ходьбы была выше, сила захвата улучшилась на 5–25 процентов, сила разгибания в коленях - на 20–47 процентов, а показатели функции легких были лучше. Подобные улучшения были также замечены в когорте позже рожденных в большинстве тестов когнитивной деятельности.

Матти Манукка, исследователь, работающий над проектом, предполагает, что широкий спектр факторов может объяснить, почему группа родившаяся позже показала такие устойчивые улучшения в отношении здоровья.

"Когорта людей в возрасте 75 и 80 лет, родившихся позже, выросла и жила в другом мире, чем их сверстники, родившиеся три десятилетия назад", - говорит Манукка. "Произошло много благоприятных изменений. К ним относятся улучшение питания и гигиены, улучшение здравоохранения и школьной системы, повышение доступности образования и улучшение условий труда".

Исследователи отмечают, что результаты могут быть в некоторой степени уникальными для Финляндии, страны, которая все еще была в значительной степени аграрной и неразвитой, когда более ранняя когорта родилась примерно в 1910 году. Ряд социальных реформ, включая более длительное обязательное образование и лучшие рекомендации по питанию, произошедшие в 1940-х и 50-х годах упоминаются как ключ ко многим физическим и когнитивным улучшениям, наблюдаемым в группе позже рожденных.

В конечном итоге, считает Рантанен, по мере того, как продолжительность жизни продолжает расти, ученые должны уделять пристальное внимание балансу между более здоровыми годами жизни и системами ухода, необходимыми для управления очень старыми популяциями в конце их жизни. По словам Рантанена, расширение периода среднего возраста без инвалидности и ограничение количества лет с инвалидностью в конце жизни должно быть приоритетом для исследователей старения.

"Увеличение продолжительности жизни дает нам больше лет без инвалидности, но в то же время последние годы жизни приходятся на все более и более старшие возрасты, что увеличивает потребность в уходе", - говорит Рантанен. "Среди стареющего населения происходят одновременно два изменения: продолжение здоровых лет в сторону более старшего возраста и увеличение числа очень старых людей, нуждающихся в внешнем уходе".

Сравнительное исследование когнитивной деятельности было опубликовано в журнале Aging Clinical and Experimental Research, а сравнительное исследование физической работоспособности было опубликовано в журнале The Journals of Gerontology: Series A.

