Осеннее равноденствие наступит во вторник

Наступит астрономическая осень.

Осеннее равноденствие наступает во вторник в 16:30 по Киеву.

Равноденствие знаменует наступление осени, более низких температур и более коротких дней для Северного полушария, в котором проживает около 90 процентов населения Земли.

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Для Южного полушария это означает обратное: теплая погода и рассвет весны.

Чтобы проиллюстрировать, что происходит с равноденствием, доктор Джеймс О'Донохью, ученый-планетолог из Японского агентства аэрокосмических исследований, создал анимацию, которая аккуратно резюмирует, как эти события работают, а также их связь с солнцестоянием.

Солнцестояния и равноденствия - это результат наклона оси Земли: степени наклона планеты относительно Солнца.

Ось, вокруг которой вращается Земля, не прямая вверх и вниз - она ​​отклонена примерно на 23,5 градуса. Из-за этого различные части Земли подвергаются большему или меньшему воздействию солнечного света, когда планета вращается вокруг Солнца. Вот почему у нас есть сезоны.

Это также объясняет, почему в северном и южном полушарии времена года наблюдаются в разное время: зимой в северном полушарии южное полушарие больше наклонено к Солнцу, и наоборот.

Между тем, Земля также постоянно вращается, что обеспечивает равномерное нагревание - это похоже на курицу-гриль размером с планету, крутящуюся на вертеле.

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Наиболее драматический эффект осевого наклона проявляется во время солнцестояний, так как это два дня, когда одна сторона планеты наклонена дальше всего от Солнца, а другая - ближе всего. 21 декабря в Северном полушарии световой день длится менее девяти часов, а в Южном полушарии - более 15 часов.

Во время летнего солнцестояния, как объяснил О'Донохью в Твиттере, "солнечный свет наиболее интенсивен, так как ему нужно пройти только через небольшой столб атмосферы". Поэтому летом вообще становится жарко.

Два времени в году, когда ось Земли не наклонена к Солнцу или от него, что приводит к тому, что солнечный свет равномерно освещает северное и южное полушария, - это равноденствия. В эти дни обе стороны планеты испытывают равные 12 часов солнечного света и темноты.

Итак, если бы вы стояли прямо на экваторе в 16:30 во вторник, ваша тень была бы на своем абсолютном минимуме. Солнце также появилось бы почти прямо над головой.

Но момент без тени будет быстротечным, поскольку Земля движется вокруг Солнца со скоростью около 107 182 км / ч.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли лето на Титане.